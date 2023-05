JAKARTA - Erwin Gutawa akan menggelar konser di Bulgaria. Konser ini berlangsung berkat Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sofia dalam merayakan persahabatan dan kekayaan warisan budaya Indonesia dan Bulgaria.

Konser bertajuk Harmonature: Harmonizing the Nature of Nusantara berlangsung pada pada 8 Juni 2023, mulai pukul 21.00, di Ancient Theater Plovdiv - sekitar 90 menit dari Kota Sofia.

Tema Harmonizing the Nature of Nusantara sendiri dipilih untuk menjalankan fokus program Pemerintah RI dalam mempromosikan Nusantara, sebagai sustainable forest city ke masyarakat internasional. Duta Besar RI untuk Bulgaria, Iwan Bogananta, menekankan pentingnya peran Duta Besar dan KBRI sebagai perpanjangan tangan Pemerintah RI dalam memperkenalkan Nusantara dan menarik investor asing. Harmonature diharapkan dapat mendorong pertukaran budaya dan mempererat ikatan antara Indonesia dan Bulgaria.

Harmonature diharapkan dapat mendorong pertukaran budaya dan mempererat ikatan antara Indonesia dan Bulgaria," kata ujar Duta Besar Iwan Bogananta.

Grup Ethnocestra yang dipimpin oleh pengarah musik ternama, Erwin Gutawa, bersama dengan musisi Indonesia akan membawakan musik etnik dan tradisional yang mencerminkan budaya Indonesia. Melodi tradisional yang berpadu dengan musik kontemporer, penonton di Ancient Theater Plovdiv akan dibawa ke lanskap Indonesia yang menawan.

Perpaduan modern dan sejarah kuno juga akan tampak pada proyeksi pemetaan 3D oleh Jay Subiakto dan Taba Sanchabakhtiar. Proyeksi pada pilar dan dinding Ancient Theater ini akan menampilkan alam Indonesia dan menyoroti Nusantara. Sajian visual dan keseluruhan acara yang dikemas oleh satu pengarah acara terbaik Indonesia, Inet Leimena, akan menampilkan seni budaya Indonesia yang berpadu dengan seni kontemporer dan budaya Bulgaria.

"Ethnocestra adalah konsep pertunjukan musik yang belakangan saya kembangkan, berakar dari unsur musik tradisional dipadukan dengan modern serta orkestra," ungkap Erwin Gutawa.

Petya Paneva, penyanyi Bulgaria dan pemenang The Voice of Bulgaria 2021, akan berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia, Woro Mustiko untuk memadukan kekayaan tradisi musik Bulgaria dan Indonesia. Dua penyanyi ternama Indonesia lainnya juga akan ambil bagian, Sandhy Sondoro, pemenang International Contest of Young Pop Singer New Wave 2009, dan Gabriel Harvianto.Â

Konser juga akan menampilkan penampilan memukau dari Pesona Mawar Nusantara, satu-satunya kelompok tari Indonesia di Bulgaria, serta Bidadari, kelompok tari Indonesia dari Serbia. Perpaduan antara warga negara Bulgaria yang menarikan dan melestarikan tarian tradisional Indonesia akan membuktikan persahabatan Indonesia dan Bulgaria. Konser Harmonature terbuka untuk umum, tanpa biaya tiket. Acara ini diperkirakan akan menarik penonton sebanyak 3.000 hingga 4.000 orang, dan juga akan disiarkan langsung di youtube : Indonesiainsofia.

