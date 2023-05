JAKARTA - Mezzaluna menghadirkan single bertajuk Setting Up The Phone Call. Lagu ini hadir ketika Mezza sedang mendengarkan lagu-lagu The Beatles.

"Lagu ini beneran experimental banget sih dalam penulisannya, saat itu aku lagi sering banget dengerin The Beatles dan terus mikir keren juga ya mereka bisa pakai bahan apa aja untuk menulis lagu, so that’s what i did," jelas Mezza.

Dalam akun Instagram miliknya, Mezza bercerita soal proses kreatifnya. Ketika itu ia sedang sedang bermain gitar.

"Mau cerita sedikit tentang lagu dan covernya. Pas bikin lagu ini, aku lagi seneng banget main 12 bar blues chord progression di gitar jadi I really appreciate to those who notice it 🙈🍰," jelasnya.

Cover single pun berdasarkan coretan-coretan Mezza. Semua terjadi secara apa adanya.

"Untuk cover single ini difoto sama @abiismail di London, pas banget saat itu kita naik bis isinya kita doang haha lucky. Covernya dibikin dari hasil coretanku sendiri + ‘Mezz is The Best’ yang ditulis Mao (adikku yang paling kecil) 🥹♡ semoga dari tulisan Mao bisa reflect beneran in real life," sambungnya.

Lagu Setting Up The Phone Call bercerita tentang dirinya yang sedang pergi keluar malam dengan teman-teman, liriknya sendiri menggambarkan semua kejadian mulai saat dia naik mobil sampai ke tempat tujuan.

