JAKARTA - Tanpa terlalu banyak campur tangan sang ayah, Bimbim Slank, Mezzaluna pun sukses merilis tiga singlenya, yaitu In Situ, I Beg dan You Should Know. Dibuat terkejut dengan bakat terpendam anaknya tersebut, Bimbim Slank sendiri mengakui tidak pernah mengajarkan musik kepada anaknya.

“Karena dari dia kecil, gue ga pernah melibatkan atau mengajarkan dia untuk jadi musisi. Dari awal gue mengarahkan dia untuk serius sekolah saja,” kata Bimbim.

Keseriusan Mezzaluna dalam bermusik mendapatkan pengakuan dari sang ayah. Hal inilah yang mengantarkan Mezzaluna mendapatkan ajakan tampil bersama dengan band ayahnya, band legendaris yang memiliki pengaruh besar dalam perjalanan musik di Indonesia, Slank.

“Sebenarnya aku mix feeling banget sih, tentu aku seneng dan bangga banget diajak tampil untuk featuring dengan Slank, apalagi aku diberi kebebasan untuk memilih lagu yang pengen aku bawain dan pas aku pilih lagunya, mereka pun sempat kaget, ahahahahaa. Pokoknya its goin to be real fun,” ujar Mezzaluna

Mezzaluna akan tampil mempersembahkan satu lagu bersama Slank pada acara Konser SLANK Live On GTV di Surabaya pada hari Sabtu tanggal 17 september 2022, tepatnya di Lapangan TNI Karang Pilang.

Mezz yang terlihat serius dengan persiapannya sambil sesekali terlihat melakukan sesi online dengan teman-teman kuliahnya. Mezzaluna kini tengah meneruskan studinya di University of Birmingham dengan jurusan Anthropology and Political Science.

“Seruu banget ini, sambil latihan untuk persiapan konser Slank juga diselingi zoom session dengan teman kuliah aku disana. Kita memang lagi libur kuliah, tapi tetap masih ada assignment yang harus diselesaikan,” tambahnya. Ketika ditanya lagu apa yang akan dibawakannya, ia menjawab “Ahahaha kalian harus nonton dong, kalo aku sebut sekarang nanti mengurangi element of surprisenya ahahahaha,” jelasnya.

