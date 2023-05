SWISS - Tina Turner, penyanyi berjuluk Ratu Rock n Roll, meninggal dunia di usia 83 tahun. Kabar duka tersebut dikonfirmasi oleh juru bicara keluarga, pada 25 Mei 2023.

"Tina meninggal dunia dengan tenang di kediamannya di Kusnacht, dekat Zurich, Swiss, pada 24 Mei 2023," ujar sang sumber dikutip dari The Guardian, Kamis (25/4/2023).

Sumber tersebut mengatakan, sang penyanyi berpulang setelah melewati sakit yang cukup panjang. "Dengan kepergiannya, dunia kehilangan legenda musik dan panutan," imbuhnya.

Tina Turner dikenal sebagai salah satu penyanyi rock ikonik dunia dengan sederet tembang hits, seperti Proud Mary, The Best, What's Love Got to Do With It, dan Private Dancer. Kepergiannya meninggalkan duka di hati para sahabat.

"Dia adalah seniman dan penyanyi dengan bakat luar biasa. Dia sosok yang menginspirasi, hangat, lucu, dan berhati baik. Dia banyak menolongku saat aku masih muda dan aku tak akan melupakan itu," kata Mick Jagger, vokalis Rolling Stones.

Penyanyi Elton John memberikan penghormatan pada Tina Turner dengan mengunggah foto mereka. Dia menyebut sang Ratu Rock n Roll tersebut sebagai legenda rekaman dan di atas panggung. Sebelum meninggal dunia, Tina Turner diketahui mengidap kanker usus dan sempat terserang stroke. Pada 2018, dia sempat mendapatkan donor ginjal dari suaminya setelah mencoba bunuh diri.*

