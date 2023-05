LOS ANGELES - Kabar duka datang dari industri musik dunia. Tina Turner, penyanyi rock and roll meninggal dalam usia 83 tahun, di Swiss, Rabu, 24 Mei 2023.

Kematian penyanyi terkemuka dunia ini lantas membuat dunia terpukul. Tak sedikit juga yang akhirnya mulai mencari tahu tentang sosok Tina Turner.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut profil lengkap dari Tina Turner. Tina Turner lahir pada 26 November 1939. Selain dikenal sebagai penyanyi, ia juga merupakan seorang penari, penulis lagu, produser rekaman, aktris dan penulis buku dari Amerika Serikat.

Turner lahir dengan nama Anna Mae Bullock di Brownsville, Tennessee. Ia merupakan putri bungsu dari Floyd Richard Bullock dan istrinya Zelma Priscilla (née Currie ).

Ayahnya diketahui bekerja sebagai pengawas petani bagi hasil di Peternakan Poindexter di Highway 180. Di masa kecil Turner kerap membantu sang ayah memetik kapas bersama keluarganya.

Perjalanan karier Turner.

Turner memulai karirnya dengan Ike Turner's Kings of Rhythm pada tahun 1957. Dengan nama Little Ann, dia muncul di rekaman pertamanya, Boxtop, pada tahun 1958.

Pada tahun 1960, dia memulai debutnya sebagai Tina Turner dengan single hit duet A Fool in Lobe. Duo Ike & Tina Turner menjadi "salah satu pertunjukan live paling hebat dalam sejarah".

Mereka merilis hits seperti It's Gonna Work Out Fine, River Deep – Mountain High, Proud Mary, dan Nutbush City Limits, sebelum bubar pada 1976.

Ia juga sering disebut sebagai "Queen of Rock n Roll". Tina Turner telah menerima 10 anugerah Grammy Awards termasuk anumerta Lifetime Achievement Awards.

Tina Turner juga telah dilantik di Grammy Hall Of Fame, Rock & Roll Hall Of Fame, Hollywood Hall Of Fame dan telah menerima medali emas kebebasan dari pemerintah Amerika Serikat pada Kennedy Center Honors.

Turner juga berakting dalam film Tommy (1975) dan Mad Max Beyond Thunderdome (1985). Pada tahun 1993, What's Love Got to Do with It, sebuah film biografi yang diadaptasi dari otobiografinya I, Tina: My Life Story, dirilis.

Pada tahun 2009, Turner pensiun setelah menyelesaikan Tina!: 50th Anniversary Tour, yang merupakan tur berpenghasilan kotor tertinggi ke-15 di tahun 2000-an. Pada tahun 2018, ia menjadi subjek musik jukebox Tina.

Pada Oktober 2021, Turner menjual hak musiknya kepada BMG Rights Management seharga sekitar USD50 juta, saat Warner Music masih menangani distribusi musiknya.

Setelah itu, ia menjadi salah satu solois wanita sukses di dunia dan telah menjual lebih dari 80 juta kopi di seluruh dunia. Turner lantas dilantik ke Rock and Roll Hall of Fame sebagai artis solo, menerima penghargaannya melalui satelit dari rumahnya di dekat Zurich, Swiss.