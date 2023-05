JAKARTA - Chris Martin merupakan vokalis grup band Coldplay. Di samping memiliki suara yang memikat, pria asal Inggris ini juga piawai membuat lagu.

Martin tak hanya membuat lagu untuk bandnya sendiri, namun juga untuk musisi lain. Hasil tangan dinginnya itu pun sukses di pasaran ketika dibawakan oleh deretan musisi kondang.

Berikut ini Okezone ulas 8 lagu ciptaan Chris Martin, dirangkum dari berbagai sumber.

1. Heaven - Avicii

Lagu A Sky Full of Stars sering diputar di tahun 2014. Itu merupakan hasil kerjasama Coldplay bersama mendiang Tim Bergling alias Avicii.

Chris Martin sendiri turut menulis lagu dan menyumban suaranya di lagu Heaven dalam album terakhir Avicii yang rilis usai kematiannya.

2. Riptide - The Chainsmokers

Coldplay pernah berkolaborasi dengan The Chainsmokers untuk lagu Something Just Like This pada 2017. Chris Martin kemudian turut menulis lagu Riptide yang terangkum dalam album terbaru The Chainsmokers.

3. Homesick - Dua Lipa

Dua Lipa menjadi salah satu penyanyi yang berkesempatan membawakan lagu hasil ciptaan Chris Martin, yakni Homesick. Lagu tersebut masuk dalam album self-titled sang pelantun Levitating.

4. Every Day's Like Christmas - Kylie Minogue

Persahabatan Chris Martin dan Kylie Minogue sudah terjalin sejak lama. Mereka akhirnya bekerja sama pada 2015 yang menghasilkan lagu Every Day's Like Christmas.

5. Gravity - Embrace

Chris Martin bersama personel Coldplay lainnya menciptakan lagu Gravity dan memainkannya lebih dulu pada 2002. Namun kemudian lagu tersebut diberikan kepada grup band Embrace yang masuk ke album ke-4 mereka bertajuk 'Out of Nothing'.

6. Want - Natalie Imbruglia

Coldplay berkontribusi dalam penggarapan album keempat Natalie Imbruglia, 'Come to Life'. Chris Martin sendiri menyumbang lagu Want yang merupakan jagoan di album tersebut.

7. The Astronaut - Jin BTS

K-Popers pasti sudah tak asing dengan lagu My Universe, hasil kolaborasi Coldplay dan BTS yang booming di tahun 2021. Tahun berikutnya, band tersebut memberikan lagu untuk Jin BTS bertajuk The Astronaut.

8. All Good Things (Come to an End) - Nelly Furtado

Chris Martin turut membantu Nelly Furtado untuk penggarapan albumnya yang ke-3, yakni 'Loose', . Mantan suami Gwyneth Paltrow itu ikut menulis single bertajuk All Good Things (Come to an End), yang sukses mencapai hit nomor satu di lebih dari 15 negara.