JAKARTA - RCTI kembali mempersembahkan DahSyatnya Awards 2023. Puncak acara ajang penghargaan terdahsyat ini akan dilaksanakan pada Senin, 29 Mei 2023 secara live dari Studio RCTI+, pukul 17.00 WIB.

DahSyatnya Awards gelaran ke-13 ini menghadirkan 10 kategori penghargaan. Di antaranya adalah Juri Terdahsyat, Talent Search Terdahsyat, Lagu Terdahsyat, Pendatang Baru Terdahsyat, Digital Creator Muda Terdahsyat, Co-Host Terdahsyat dan Soundtrack Sinetron Terdahsyat.

Selain itu, ada juga Kategori Si Paling Viral Terdahsyat, Bucin Terdahsyat serta Special Award.

Pemenang akan dipilih dari hasil voting yang sudah dimulai sejak 10 Mei 2023 hingga 28 Mei 2023 pukul 00.00 WIB. Voting dilakukan melalui aplikasi RCTI+ serta Instagram @dahsyat.musik.

1. Instagram:

• Follow instagram @dahsyat.musik.

• Pilih posting-an kategori untuk vote

• Like posting-an tersebut

• Vote dengan cara comment di posting-an kategori yang ada dengan format: #VOTEDAHSYATAWARDS2023 kode nominasi

• Satu akun hanya berlaku untuk satu kali vote per kategorinya per hari (Dapat melakukan vote kembali keesokan harinya)

• Periode vote: 10 – 28 Mei 2023 (pukul 00.00)

2. RCTI+

• Download Aplikasi RCTI+ dan registrasi menggunakan email atau nomoh HP

• Baca term and condition dan pilih setuju

• Pilih kategori yang ingin di voting

• Pilih nominasi yang ingin di voting

• Sistem voting Dahsyatnya Awards 2023 menggunakan sistem kuota 3 vote per hari per kategori. 1 akun dapat melakukan vote 3 kali dalam 1 kategori, 1 nomine yang sama bisa dilakukan berulang kali (Kuota 3 vote per kategori akan diperoleh setiap hari selama periode

• Periode vote: 10 – 28 Mei 2023 (pukul 00.00)

Dukung dan vote idola kalian agar bisa menang dan mendapatkan piala Dahsyatnya Awards 2023 sekarang juga! Saksikan Dahsyatnya Awards 2023 Senin, 29 Mei 2023 pukul 17.00 LIVE hanya di RCTI.