JAKARTA – Lintang Larasati atau yang biasa dipanggil Lintang yang merupakan vokalis dari band More on Mumbles ternyata sangat produktif menulis lagu. Hal itu ternyata ada hubungannya dengan lingkungan sekitar Lintang, yaitu keluarganya.

Keluarganya sangat mempengaruhi Lintang dalam bermusik, Dari kecil, ibunya selalu menyanyikan lagu-lagu ciptaannya sendiri supaya anak-anaknya cepat tidur. Ayah Lintang sampai saat ini masih aktif ngeband, rilis lagu, dan manggung.

“Bapakku suka nulis syair puisi, jadi dia bikin lagu dari serangkaian kata dari puisinya bareng teman-temannya di Malang. Ibu aku juga ikut bapak jadi vokalis di band-nya ini.” Kata Lintang.

Karena keluarganya dan orang tuanya yang yang sudah bermusik lebih dahulu dari, maka Lintang dan saudara kandungnya yang lain pun jadi mengikuti jalan dari orang tuanya. Kakak pertama Lintang, sejak sekolah sampai sekarang sudah punya anak tiga, masih produktif merilis karya. Begitu juga adiknya yang juga mulai bikin karya sendiri dengan menulis lagu sendiri.

“Dulu aku suka nontonin mas-ku manggung sama band pop-punk-nya. Makanya, aku secara tidak sadar terinspirasi dari cara masku nulis lirik. Contohnya, dia suka ngegabungin bahasa inggris sama bahasa Indonesia, itu jadi salah satu inspirasinya ya mas-ku. Dia punya lagu-lagu bahasa campuran gitu yang bagus-bagus banget,” tambah Lintang.

Dengan banyaknya pengaruh musik dari kecil hingga saat ini, Lintang bisa membentuk karakter tersendiri dalam berkesenian dan menghasilkan sebuah karya. Karena sangat produktifnya menulis dan menciptakan lagu, Lintang mempunyai banyak tabungan lagu untuk bisa dikeluarkan kedepannya.

Sony Music Entertainment Indonesia merekrut More on Mumbles, karena caranya menulis lagu sangat unik. Saat ini, Lintang bersama dengan More on Mumbles sedang mempersiapkan rilisan pertamanya bersama Sony Music berjudul Good For You yang akan segera bisa didengarkan di berbagai platform musik digital.

