SEOUL - IU resmi dipolisikan seseorang non-selebriti atas tuduhan plagiarisme untuk enam lagunya. Adapun lagu-lagu yang dipermasalahkan adalah Celebrity, Boo, Bbibbi, Pitiful, Good Day, dan The Red Shoes.

Mengutip Maeil Kyungjae, Kamis (11/5/2023), si pelapor menuding, enam lagu tersebut menjiplak karya artis lain yang ditandai dengan kesamaan melodi dan rhythm, serta adanya kesamaan chord.

Sebelumnya, The Red Shoes yang dirilis IU pada 8 Oktober 2013 sempat dituding menjiplak lagu Here Us milik duo asal Jerman, Nekta yang dirilis pada 2012. Kala itu, mereka sempat menghubungi agensi lama IU, Loen Entertainment.

Namun setelahnya tidak ada kelanjutan terkait keberatan Nekta atas kemiripan lagu mereka dengan single IU. Di lain pihak, Loen Entertainment pun tidak merilis keterangan apapun saat itu.

Lalu pertanyaannya kemudian, bisakah orang lain -di luar si pemilik/pencipta karya- melaporkan artis lain dengan tuduhan plagiarisme? Hal ini ternyata diatur dalam Pasal 140 Undang-Undang Hak Cipta Korea Selatan.

Di dalamnya diatur, orang-orang yang melanggar hak cipta dengan penggandaan, pertunjukan, pameran, dan penyebaran karya jiplak demi keuntungan pribadi berhak digugat oleh saksi.*

