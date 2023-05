JAKARTA - Rumah tangga Fandy Christian dan Dahlia Poland tengah diterpa isu tak sedap. Dahlia Poland membongkar perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh sang suami. Bahkan kini, Dahlia memilih meng-unfollow akun Instagram Fandy Christian.

Perempuan yang menetap di Bali itu, tampaknya lebih ingin fokus mengurus ketiga anaknya yang masih kecil. Hal itu ditunjukkan lewat unggahan terbaru di akun Instagram pribadinya. Dahlia Poland mengunggah foto wefie dengan background hitam putih bersama ketiga anaknya.

Ia mengaku akan bekerja keras demi ketiga buah hatinya. "I'll work my a*s off for the sake of you nak anaaaak," tulis Dahlia Poland di Instagram pribadinya, Senin (15/5/2023).

Sebagai seorang ibu, Dahlia Poland juga rela melakukan apapun untuk kebahagiaan anak-anaknya.

"Tetep jadi anak-anak paling happy yaaa. I'll do anything for you," tutup Dahlia Poland.

Unggahan tersebut langsung dibanjiri dengan berbagai komentar dari rekan-rekan artis dan juga metode.

Banyak yang memberikan semangat kepada pemain sinetron Ganteng-ganteng Serigala itu. "Semangat si mama hebat," kata Adzana Bing Slamet. "Mama terkeren di dunia," ujar Sharena Delon. "Dari sekian artis selingkuh, kenapa yang ini aku nyesek sekali," timpal @ff.***. "Pengorbananmu udah selesai kak. Semoga menemukan bahagia yang luar biasa," tambah @efsh***. Sementara itu, Dahlia Poland juga menegaskan bahwa alasan ia membongkar chat mesra Fandy Christian dengan perempuan yang berinisial Cha itu bukan untuk mendongkrak rating sinetron Jangan Bercerai Bunda di RCTI.

