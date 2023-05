JAKARTA - Deretan artis asal Binjai menjadi pembahasan menarik jelang perayaan Hari Jadi kota tersebut yang ke-151, pada 17 Mei mendatang. Jadi bagian dari Sumatera Utara, Binjai ditetapkan sebagai kotamadya di era kolonial Belanda, pada 1917.Â

Lantas apa yang menjadi ciri khas kota ini? Anda mungkin akan teringat dengan rambutannya yang manis. Namun Binjai juga penghasil deretan artis yang populer di bidangnya masing-masing. Siapa saja mereka? Berikut ulasan Okezone.

1.Latief Sitepu

Artis asal Binjai pertama dalam daftar ini adalah Latief Sitepu. Dia lahir di Binjai, Sumatera Utara, 81 tahun silam. Sosoknya dikenal luas berkat lakonnya sebagai Haji Muhidin dalam sinetron populer RCTI, Tukang Bubur Naik Haji.

Artis asal Binjai. (Foto: Latief Sitepu/Instagram/@latiefsitepureal)

Latief Sitepu memulai debutnya di dunia akting di usia yang terbilang sangat matang, 51 tahun. Sinetron Pondok Pak Djon yang rilis pada 1993, tercatat sebagai proyek debutnya sebagai aktor.

2.Indra Jegel

Artis asal Binjai. (Foto: Indra Jegel/Instagram/@indrajegel)

Indra Jegel memulai debutnya di dunia hiburan sebagai komika dengan logat Melayu yang khas. Dalam perjalanannya, pria 33 tahun asal Binjai, Sumatera Utara itu juga dikenal sebagai presenter dan podcaster. Kariernya semakin melambung ketika dia membintangi film Ngeri-Ngeri Sedap, Until Tomorrow, My Stupid Boss 2, dan The Guys.

3.Arif Muhammad Arif Muhammad merupakan artis asal Binjai selanjutnya. Pria 31 tahun tersebut memulai kariernya sebagai content creator di YouTube dengan menciptakan karakter Mak Beti, perempuan paruh baya dengan logat khas Batak. Artis asal Binjai. (Foto: Arif Muhammad/Instagram/@arifmuhammaddd_) Demi menghidupkan karakter tersebut, Arif berdandan layaknya perempuan dengan daster, jilbab, bahkan wig. Namun upayanya untuk membesarkan karakter Mak Beti itu sempat ditentang orangtua dan dikritik warganet.*

