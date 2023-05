LOS ANGELES - Robert De Niro resmi menjadi bapak dari tujuh anak di usia 79 tahun, pada 8 Mei silam. Meski banyak yang terkejut, namun dia menegaskan, kehamilan Tiffany Chen sang kekasih merupakan hal yang mereka rencanakan.

“Bagaimana mungkin sesuatu seperti memiliki anak tak kau rencanakan?” ujar bintang Intern tersebut saat premier film About My Father seperti dikutip dari Page Six, pada Rabu (10/5/2023).

Perwakilan Robert De Niro mengonfirmasi kelahiran anak ketujuh sang aktor pada 9 Mei 2023. Namun tak ada informasi detail terkait nama dan jenis kelamin sang bayi. Pun tak disebutkan siapa nama ibu bayi tersebut.

Meski begitu, Tiffany Chen sempat tampil di muka umum dengan perut membuncit, pada April silam. Robert dan Tiffany berkenalan di lokasi syuting film The Intern, pada 2015. Setahun kemudian, mereka tepergok liburan bareng di Spanyol.

Sebelumnya, Robert De Niro sudah memiliki empat anak dari mantan istrinya, Diahnne Abbott: Drena (51), Raphael (46), Julian dan Aaron (27). Sementara dari istri keduanya, Grace Hightower, dia memiliki dua anak lainnya: Elliot (24) dan Helen Grace (11).

BACA JUGA: Ini Alasan Netizen Yakin Mahalini Sudah Mualaf

Di luar usianya yang sudah cukup senja untuk kembali memiliki anak, sang aktor dikenal sebagai ayah yang luar biasa. Setidaknya, hal itu diungkapkan oleh penulis buku biografinya, De Niro: A Life, Shawn Levy.

“Aku terkejut mendengar kabar dia memiliki anak lagi. Maksudku, dia akan berusia 102 tahun saat anak itu masuk kuliah nanti. Tapi begitu, aku bisa bilang kalau dia adalah ayah yang hebat. Dia selalu menjaga keluarga dan anak-anaknya,” ujar Levy.*

Follow Berita Okezone di Google News

(SIS)

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.