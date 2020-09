JAKARTA - Selain sibuk berkencan dengan aktris Megan Fox, rapper Machine Gun Kelly tampaknya akan sibuk dengan aktivitas barunya di dunia film.

Rapper berusia 30 tahun itu baru saja didapuk membintangi film baru berjudul, ‘Wash Me in the River’. Menyitat Just Jared, Kamis (10/9/2020), di film tersebut, seperti laporan dari Deadline, Machine Gun Kelly akan beradu akting bersama aktor senior legendaris Hollywood, Robert De Niro.

Film yang akan disutradarai oleh Randall Emmett ini bakal fokus pada kisah seorang pecandu narkoba. Karakter itu sedang memulihkan diri, sekaligus berusaha membalas dendam kepada dealer yang menjual obat-obatan terlarang tersebut. Penjualan obat terlarang mengakibatkan sang tunangan meninggal dunia.

Selain Robert De Niro dan Machine Gun Kelly, aktor John Malkovich juga masuk sebagai salah satu jajaran pemain. Sementara, sejauh ini rapper Amerika, Quavo masih dalam tahap diskusi untuk bergabung menjadi pemain.

Untuk proses syuting, ‘Wash Me in the River’ dijadwalkan akan memulai syuting di Georgia dan Puerto Rico pada November 2020.

