JAKARTA - Lagu rock dengan durasi terpanjang di dunia akan dibahas dalam artikel ini. Berawal dari musik rock 'n roll pada era 1940-an, kini genre tersebut sudah berkembang sangat pesat.

Beberapa musisi/band rock pun menghasilkan karya hebat yang tercatat sebagai lagu rock dengan durasi terpanjang di dunia. Berikut 10 di antaranya seperti dikutip dari Ultimate Classic Rockz, pada Senin (8/5/2023).

1. Thick as a Brick

Lagu Thick as Brick berdurasi 43 menit 50 detik dan menjadi satu-satunya lagu dalam album debut Jethro Tull berjudul serupa yang dirilis pada 1972.

2. Mountain Jam

Berdurasi 33 menit 41 detik, Mountain Jam merupakan lagu rock instrumental yang dirilis The Allman Brothers Band dalam album 'Eat a Peach', pada 1970.

3. Karn Evil 9

Lagu rock dengan durasi terpanjang di dunia selanjutnya adalah Karn Evil 9. Lagu milik Emerson, Lake & Palmer itu berdurasi 29 menit 36 detik dan dirilis dalam album 'Brain Salad Surgery', pada 2015.

4. Shine on You Crazy Diamond





Berdurasi 26 menit 1 detik, lagu Shine on You Crazy Diamond dirilis Pink Floyd dalam album 'Wish You Were Here', pada 1975. Lagu tersebut diciptakan khusus untuk Syd Barrett, mantan personel Pink Floyd yang berjibaku dengan adiksi obat-obatan terlarang dan kesehatan mental.

5. Supper's Ready

Supper's Ready tercatat sebagai salah satu lagu rock dengan durasi terpanjang di dunia. Ia diambil dari album 'Foxtrot' milik Genesis yang dirilis pada 1972 dengan durasi mencapai 22 menit 58 detik.

6. The Gates of Delirium

Lagu rock dengan durasi terpanjang selanjutnya adalah The Gates of Delirium sepanjang 21 menit 55 detik. Lagu rock tersebut diambil dari album 'Relayer' yang dirilis Yes, pada 1974.

7. Get Ready

Lagu Get Ready diambil dari album berjudul serupa yang dirilis band blues rock asal Amerika Serikat, Rare Earth, pada 1969. Lagu rock tersebut memiliki durasi 21 menit 30 detik.

8. 2112

Berdurasi 20 menit 33 detik, lagu 2112 dirilis Rush pada 1976. Lagu yang diambil dari album berjudul serupa itu terbagi atas tujuh bagian yang bercerita tentang kisah sci-fi artistik.

9. In Held 'Twas in I

Lagu berdurasi 17 menit 31 detik ini dirilis Procol Harum sebagai bagian dari album 'Shine on Brightly, pada 1968.

10.Sister Ray





The Velvet Underground merilis lagu Sister Ray, pada 1968. Lagu yang diambil dari album 'White Light/White Heat' itu berdurasi 17 menit 27 detik.