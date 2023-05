JAKARTA - KLa Project dan Andra and The Backbone akan tampil bersama dalam acara konser eksklusif bertajuk Reminiscing. Acara tersebut diketahui akan digelar pada 25 Mei 2023 mendatang di Bengkel Space, SCBD, Jakarta Selatan.

Dipromotori oleh FLASHBACK Motion dam didukung SNCā€“event organizer dan ANTI GRVTY--creative digital lab, Co-Founder dari FLASHBACK motion, Umbu Djoka Djawakoda mengatakan bahwa pihaknya sengaja mengadakan project untuk mengkolaborasikan KLa Project dengan Andra and The Backbone. BukanĀ tanpa sebab, pihaknya mengatakan jika para pecinta musik di Tanah Air cukup antusias dengan grup band ini, bahkan mampu membuat mereka cukup terhibur dan bernostalgia dengan lagu-lagu lama.

"Memasuki era new normal, kami melihat antusiasme para penikmat musik di Indonesia mulai kembali bergejolak. Dari musisi internasional sampai musisi lokal kembali mewarnai panggung-panggung, khususnya di Ibukota," ungkap Umbu Djoka Djawakoda dalam siaran pers.

"Melihat situasi ini, ā€˜Reminiscingā€™ hadir dari semangat kami untuk membawa penikmat musik bernostalgia dengan lagu-lagu lawas penuh kenangan bersama grup musik lokal legendaris, KLA Project dan Andra and The Backbone; tentu saja ditopang oleh tim show management, audio visual, serta lighting yang berkualitas tinggi; indulging most of your senses," sambungnya.

Lilo selaku personel KLa Project mengaku sangat menyambut baik gelaran konser ini. Sebagai seorang musisi, ia mengaku sudah tidak sabar bisa bertemu kembali dengan para penggemarnya.

"Setelah melihat antusiasme penggemar KLa Project pada perilisan album 35th Tribute, kami menyambut hangat ketika adanya tawaran kerjasama dari tim FLASHBACK motion," papar Lilo.

"Acara ini juga merupakan rangkaian dari perayaan Road to 35th KLA Project. Kami berharap dapat mengobati rasa rindu para penggemar dan bersama-sama bernostalgia lewat lagu-lagu terbaik kami di acara Reminiscing," sambungnya.

Sementara itu, Andra dari Andra and The BackBone juga merasa senang dapat terlibat langsung dalam konser ini. Terlebih lagi bisa satu panggung dengan grup band KLa Project.

"Sudah cukup lama kami tidak bernyanyi bersama para penggemar setia kami secara langsung, dan begitu ada tawaran ini kami otomatis langsung setuju, apalagi kami juga berkesempatan untuk tampil bersama KLA Project," jelas Andra. Sementara itu, bagi penonton yang ingiĀ menyaksikan langsung penampilan KLa Project dan Andra and The Backbone, kalian bisa langsung membeli tiket Reminiscing sejak 6 April 2023 kemarin. Tiketnya bahkan bisa dibeli melaluiĀ website, http://www.loket.com/event/fmreminiscing.

