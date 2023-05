TERUNGKAP Virgoun terpaksa mualaf karena taruhan. Perkara agama sang musisi jadi sorotan masyarakat setelah sang istri, inara Rusli, membongkar sejumlah bukti perselingkuhan melalui Instagram Storynya.

“16 Agustus 2022 subuh Allah kasih tahu aku pertanda mimpi suami selingkuh. Siangnya ada akun privat DM memberikan informasi tentang wanita selingkuhannya, @tenten_anisa. Sudah ku beri kesempatan saat itu ya. Jangan pernah bilang tidak diberi kesempatan.” tulis Inara Rusli melalui Instagram Storynya pada, Senin (24/04/2023).

Terungkap Virgoun Terpaksa Mualaf karena Taruhan. (Foto: Virgoun/Instagram/@virgoun_)

Nama Tenri Ajeng Anisa alias Tenten terseret menjadi orang ketiga dalam retaknya rumah tangga Virgoun dan Inara. Sejak saat itu, warganet ramai membanjiri kolom komentar Instagram milik Virgoun.

Perselingkuhan Virgoun memasuki babak baru. Pasalnya, beredar video lawas Virgoun yang menceritakan perjalanannya masuk Islam. Dalam video Youtube The Leonardo’s, terungkap Virgoun terpaksa mualaf karena kalah taruhan dari kakak iparnya.

“Gue mau tau gimana caranya lu bisa ketemu bini lu and than lu tiba-tiba pindah religion, lu tiba-tiba jadi hijrah. Gue mau tau prosesnya.” Tanya Onadio Leonardo kepada Virgoun melalui kanal Youtube The Leonardo’s pada, Selasa (17/11/20).

“Gue ketemu di Dahsyat waktu itu. Ngobrol-ngobrol dan akhirnya klik.” jawab Virgoun. “Abang ini yang paling religius. Dia ngebahas sama gue masalah religi, 'Lo kalau mau jalan sama adik gue, lo serius nih kan. Gue ngomong pahitnya aja. Kalau lo memang jodohnya adik gue, lo gimana?’” jelas pelantun lagu Surat Cinta Untuk Starla itu. “Dia kayak nantangin gue, ‘kalo dalam waktu singkat lo nggak masuk agama gue, gue yang masuk ke agama lu’ gitu.” tambahnya. BACA JUGA: Tangis Haru Jessica Mila dan Yakup Hasibuan saat Pemberkatan Pernikahan Tidak butuh waktu lama bagi Virgoun untuk pindah agama dari Kristen menjadi Islam. Setelah perdebatan tentang agama selama 6 bulan, Virgoun memutuskan menjadi mualaf. Akhirnya ia mengucapkan dua kalimat syahadat pada 2014. Virgoun menikahi Inara Rusli pada 14 Desember 2014. Kehadiran tiga orang anak melengkapi kehidupan rumah tangga Virgoun dan Inara. Sayangnya, rumah tangga mereka kini berada diujung tanduk. Perselingkuhan Virgoun menjadi penyebab keharmonisan rumah tangga mereka hancur. Sebenarnya, ayah tiga anak itu sudah ketahuan selingkuh sejak 2021. Virgoun juga mengakui perbuatannya dalam sebuah surat pernyataan. Virgoun bahkan sudah melayangkan talak cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Barat pada 4 Mei 2023. Pendaftaran itu diwakili oleh tim kuasa hukumnya, Wijayano Hadisukrisno dan Adrianus Agal. BACA JUGA: Luna Maya dan Maxime Bouttier Terciduk Tampil Mesra

