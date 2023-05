JAKARTA - Penyanyi Virgoun mendaftarkan permohonan talak cerainya kepada Inara Rusli pada hari ini, Kamis (4/5/2023) di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Barat. Akan tetapi, Virgoun memilih untuk menyerahkan proses pendaftaran perceraiannya itu pada sang kuasa hukum.

Bukan tanpa sebab, Virgoun memilih untuk menyerahkan proses pendaftaran perceraiannya pada kuasa hukum. Mengingat, hingga kini ia masih disibukkan dengan jadwal manggungnya bersama Last Child.

"Lagi ada kerjaan. Makanya kami yang ditugaskan," ujar kuasa hukum Virgoun, Wijayono Hadi Sukrisno di PA Jakarta Barat, Kamis (4/5/2023).

Usut punya usut, Virgoun rupanya manggung bersama Last Child dalam acara Telesandi Expo 2023 hari ini. Dikutip dari kanal YouTube Official Tels, Last Child menyanyikan beberapa lagu hits mereka dalam acara tersebut.

Virgoun pun terlihat antusias menghibur penonton yang datang. Pada aksi panggungnya itu, Virgoun bersama Last Child membawakan lagu medley Duka dan Serana milik band asal Bandung, For Revenge.

Penyanyi 36 tahun itu juga tampak emosional usai bait reff lagu Serana dilantunkan.

"Beri tahu aku cara melupakanmu," kata Virgoun yang langsung membanting kaca matanya.

Virgoun kemudian mengusap air mata yang mulai mengalir. Ayah tiga anak itu sempat berusaha melanjutkan lirik dari lagu tersebut.

Namun ia tak sanggup dan memilih menenangkan diri sejenak di atas panggung.

Ia sempat meminta maaf ke penonton saat lantunan musik berakhir.

"Sorry ya," tutur Virgoun sambil sedikit tertawa. Sebagai informasi, keinginan Virgoun untuk bercerai dari Inara Rusli muncul usai sang istri membongkar perselingkuhannya di Instagram belum lama ini. Virgoun bahkan dituduh main belakang dengan perempuan berinisial TAA sejak 2021.

