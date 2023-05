SEOUL - Jelang perilisan ‘MY WORLD’, aespa membagikan berbagai konten teaser dan pra-rilis mini album tersebut. Salah satunya, perilisan track video I’m Unhappy di YouTube, pada 3 Mei 2023.

Dalam video yang telah ditonton 1,3 juta kali itu, member aespa tampak terjebak dalam permainan virtual. Bersamaan dengan perilisan track video itu, mereka juga membagikan foto still cut masing-masing member aespa.

Sebelum merilis I’m Unhappy, aespa merilis pra-rilis single dan video musik Welcome to My World, pada 2 Mei 2023. Single tersebut merupakan lagu Pop alternatif dengan riff gitar yang indah dan orkestra menawan.

Mengutip Allkpop, aespa akan merilis mini album ‘MY WORLD’, pada 8 Mei 2023, pukul 18.00 KST (16.00 WIB).*

(SIS)

