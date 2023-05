LOS ANGELES - Para selebriti dunia tak mau kalah menunjukan penampilan terbaik hingga terkesan nyentrik di Met Gala 2023. Sampai-sampai, Jared Leto pun memilih untuk mengenakan kostum seperti layaknya hewan berbulu menggemaskan yang tak lain adalah kucing!

Jangan dibayangkan bintang House of Gucci ini hanya sekedar menambahkan aksesoris telinga kucing pada bagian kepala. Dia benar-benar menjelma menjadi seekor kucing dalam balutan kostum badut berbulu putih lengkap dengan kepala kucing yang tampak nyata.

Mulanya Jared Leto yang baru saja datang di Met Gala cukup membingungkan banyak orang. Dengan kepala kucing super besar berwajah polos dan bermata hitam sedikit biru, tentu tak akan ada yang mengenalinya.

Sampai akhirnya dia melepas topeng tersebut dan tersenyum dengan tetap mengenakan kostum badut kucing berbulu putih.

Rupanya, dandanan super nyentrik, unik, atau terkenal out of the box dari Jared Leto ini merupakan bagian dari penghargaan untuk kehidupan serta karya Karl Lagerfeld. Leto menghadirkan kostum kucing yang mirip hewan peliharaan kesayangan Karl bernama Choupette.

Meskipun penampilan Jared Leto sangat aneh, dia bukanlah satu-satunya 'kucing' di Met Gala 2023. Ada pula Doja Cat yang memakai gaun silver berkilau yang tersambung pada bagian kepala dilengkapi telinga bentuk kucing.*

