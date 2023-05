LAS VEGAS - Rihanna akan mengisi suara karakter Smurfette dalam The Smurfs Movie. Hal itu diketahui, setelah dia hadir di presentasi Paramount Pictures dalam ajang CinemaCon di Las Vegas, pada 27 April silam.

“Sebenarnya, aku mengincar peran Papa Smurf. Tapi sayangnya, tidak berhasil,” ujar pelantun Diamonds tersebut berseloroh seperti dikutip dari Comic Book, pada Rabu (3/5/2023).

Rihanna, tidak hanya akan mengisi suara dalam The Smurfs Movie. Dia juga akan bertindak sebagai produser bersama Ryan Harris, Laurence Brown, dan Tyran Smith. Dia juga dipastikan akan mengisi salah satu OST dalam film tersebut.

Film tersebut akan disutradarai oleh Chris Miller dan Matt Landon. Sementara skenarionya dikembangkan dari cerita yang diciptakan Peyo alias Pierre Culliford si kreator komik The Smurfs.

Katy Perry sebelumnya mengisi suara Smurfette dalam The Smurfs (2011) dan The Smurfs 2 (2013). Kemudian Demi Lovato menggantikan pelantun Roar tersebut mengisi suara Smurfette dalam Smurfs: The Lost Village yang dirilis pada 2017.

Tiga film The Smurfs tersebut sebelumnya digarap oleh Sony Films. Sementara seri keempat yang dijadwalkan tayang pada Februari 2025, akan dikerjakan oleh Paramount Pictures.*

(SIS)

