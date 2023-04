JAKARTA - Millen Cyrus membagikan kabar bahagia. Dirinya baru saja dilamar oleh sang kekasih, Lionel Lee saat sedang berlibur ke Bali. Senyum semringah terpancar dari Millen yang berpose sambil menunjukkan cincin yang melingkar di jari manisnya dan menggenggam buket bunga.

"The best is yet to come,” tulis Millen Cyrus, Jumat (28/4/2023).

Beberapa selebriti tanah air pun membanjiri kolom komentar dengan ucapan selamat. Namun, berbeda dengan netizen yang justru mencibir dan memberikan komentar pedas.

Beberapa di antaranya menunggu tanggapan dari tante dari Millen Cyrus, Ashanty Hermansyah yang sampai saat ini terlihat belum mengucapkan selamat atau bereaksi apapun.

Mereka penasaran seperti apa reaksi sang tante usai keponakannya itu dilamar. Padahal saat ini Ashanty dan Anang beserta anak-anaknya juga sedang berada di Bali.

"Bunda Ashanty kagak komen nih, pengin tau apa komennya," tulis @chi***

"Gimana tanggapan mas Anang dan mbak Ashanty apakah juga mendukung kaum ini? Pasti lah sepertinya," tulis @yul***

