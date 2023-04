JAKARTA - Deretan musisi dunia dituding pemuja setan. Asumsi tersebut muncul ketika mereka menyuguhkan musik bertema satanic dan menggelar ritual pemujaan setan dalam aksi panggungnya.

Februari silam, Gereja Setan mengklaim, ada beberapa selebriti papan atas Hollywood yang menjadi jemaat mereka. Namun sekte yang berdiri sejak tahun 1966 itu enggan membeberkan siapa saja para artis tersebut.

Mereka dituding menjadi penganut satanisme untuk memuluskan karier mereka di Hollywood. Lalu, siapa saja mereka? Berikut ulasan Okezone mengutip Marie Claire, pada Selasa (25/4/2023).

1.Marilyn Manson

Marilyn Manson dalam buku biografinya yang berjudul The Long Hard Road Out of Hell mengklaim, sebagai penganut Gereja Setan. Dia bahkan menyebut dirinya sebagai ‘menteri’, sebuah gelar kehormatan yang diberikan langsung oleh Anton Szandor LaVey si pendiri Gereja Setan.

Musisi dunia diduga pemuja setan. (Foto: Marilyn Manson/Instagram/@marilynmanson)

Proses pemberian gelar itu, menurut dia, berlangsung saat dia tur bersama Nine Inch Nails, pada 1994. "Jadi, jabatan menteri di Gereja Setan itu samalah seperti gelar kehormatan kalau di perguruan tinggi,” ujarnya yang kemudian dibantah Gereja Setan pada 23 Agustus 2018.

2.Lady Gaga

Desas-desus Lady Gaga menjadi pemuja setan bermula ketika dia meninggalkan bathtub kamar hotelnya penuh darah di London, Inggris, medio 2011. Mandi darah diketahui sebagai salah satu ritual yang kerap dilakukan penganut Gereja Setan.

Musisi dunia diduga pemuja setan. (Foto: Lady Gaga/Instagram/@ladygaga)

Gara-gara kabar itu pula, Front Pembela Islam menolak Lady Gaga menggelar konser di Indonesia. Gelombang protes yang sangat masif kala itu, membuat si Mother Monster membatalkan konser yang seharusnya digelar pada 3 Juni 2012, meski tiket sudah terjual habis.

3.Jay-Z dan Beyonce Kabar pasangan ini menjadi pemuja setan dibocorkan Larry Johnson, mantan atlet football sekaligus teman dekat Jay-Z. Dia mengklaim, pasangan itu sebagai pengikut Gereja Setan dan kerap mengagungkan setan lewat lirik lagu ciptaannya. Musisi dunia diduga pemuja setan. (Foto: Jay Z dan Beyonce/Instagram/@beyonce) “Jika kau mendengar lirik lagunya, di sana akan terselip bagaimana mereka melayani tuhan yang tak sama dengan Tuhan yang kupercaya. Aku menolak doktrin agama dan kebenaran yang berbeda dari yang kuimani,” tuturnya dalam channel YouTube Jason Whitlock, pada 20 November 2022. 4.Iron Maiden Saat Iron Maiden merilis ‘The Number of the Beast’ pada 1982, album itu menuai sukses besar. Tak hanya berhasil mendominasi tangga lagu, album tersebut juga terbilang kontroversial karena artwork album tersebut dianggap memuja iblis. Tudingan itu kemudian dijawab Nicko McBrain, penggebuk drum Iron Maiden. Musisi dunia diduga pemuja setan. (Foto: Iron Maiden/Instagram/@ironmaiden) “Ada karakter iblis dalam artwork buatan Derek Riggs itu yang membuat kami disebut sebagai pemuja setan. Aku beri tahu, tak satupun dari kami menjadi pengikut sekte itu. Tidak akan pernah. Jadi aku bisa bilang artwork pada album itu spektakuler banget,” kata Nicko dalam channel YouTube Iron Maiden, pada 11 Juli 2019. 5.Madonna Madonna diidentikkan sebagai pemuja setan ketika video klip lagu Like A Prayer yang dirilisnya pada 1989, tak hanya dikritik publik namun juga Gereja Katolik. Hal ini lantaran video itu menampilkan salib terbakar hingga Madonna menggoda Yesus digambarkan sebagai pria keturunan Afro-Amerika. Musisi dunia diduga pemuja setan. (Foto: Madonna/V Magazine) Madonna yang berasal dari keluarga Katolik itu pun kemudian menjawab kritik Vatikan dalam tur konsernya 'Sticky & Sweet' di Roma, Italia, pada September 2008. "Aku persembahkan lagu ini untuk Paus, karena aku adalah anak Tuhan. Kalian semua yang ada di sini juga anak Tuhan," ujarnya kala itu. 6.Black Sabbath Band heavy metal asal Inggris ini juga dituding sebagai pemuja setan. Tuduhan itu mengacu pada kesukaan para member Black Sabbath pada puisi milik Edgar Allan Poe yang kerap dikaitkan dengan pemujaan setan. Setelah puluhan tahun diam, Ozzy Osbourne akhirnya buka suara tentang tudingan itu. Musisi dunia diduga pemuja setan. (Foto: Black Sabbath/Instagram/@blacksabbath) "Aku hampir tak pernah bicara tentang agama. Selama ini, aku hanya berusaha menjadi orang baik. Dan aku bukan pemuja iblis. Black Sabbath pernah diundang tampil di pemakaman dan kami bilang, 'Imej gelap kami hanyalah guyonan," katanya kepada The San Diego Union-Tribune, pada Oktober 2018.*

