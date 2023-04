JAKARTA – Penyanyi Solo, Ify Alyssa merilis single ‘Semesta Menari’ pada 6 Januari 2023 lalu. Diceritakan, lagu tersebut bercerita tentang manisnya jatuh cinta.

Ify mengatakan bahwa rilisnya lagu ‘Semesta Menari’ membutuhkan banyak perjuangan. Apalagi, proses rekaman lagu tersebut dilakukan saat masih beralihan dari masa Pandemi Covid-19.

Selain itu, Ify juga mesti bolak-balik Jakarta-Bandung demi berkolaborasi dengan produser Ari Renaldi.

“Kalau aku sendiri kebutuhan produser itu kebutuhan lagunya, karena aku yang nulis sendiri biasanya udah punya bayangan nanti aransemennya, bunyinya seperti apa, dan bunyi-bunyiannya aku kebayangan Kang Ari soalnya aku udah hafal juga karyanya,” jelas Ify Alysa pada Okezone, Jumat (3/4/2023).

Lebih lanjut, penyanyi 26 tahun itu mengungkapkan bahwa lagu tersebut dibuat dengan mengingat-ingat kisah cintanya saat masih duduk di bangku SMP. Ia ingin lagu tersebut menyiratkan perasaan yang dirasakan seorang gadis pada laki-laki yang tak terlalu nampak.

“Mencoba mengingat dulu kalau naksir sama orang gimana kan belum pacaran kayak naksir orang tapi gak mau terlalu keliatan,” ungkapnya.

“Aku coba mengingat-ingat lagi untuk capture moment itu dalam sebuah lagu, jadi ‘Semesta Menari’,” tambah Ify.

Uniknya, rekaman lagu tersebut tak dilakukan di studio rekaman, melainkan kamarnya sendiri. Ya, Ify memang sudah memiliki alat rekaman yang cukup memadai.

Ify juga menjelaskan alasannya memilih untuk rekaman di Jakarta ketimbang di Bandung.

“Karena aku pilihannya cuma rekaman di Bandung yang kayak aku pikir otw (on the way) aja udah kehabisan energi, lagi disuruh nyanyi kayaknya capek,” ucapnya.

“Terus aku minta izin karena alat-alat di kamar aku sudah memadahi, kualitas rekaman beneran bukan kayak asal nyolok di kamar. Cuma enviromentnya aja di kamar, alatnya mah bagus akhirnya aku bilang, yaudah rekaman di kamar, bagus,” cerita Ify.

Namun, rekaman di rumah sendiri juga bukan perkara mudah untuknya. Ify harus menunggu tengah malam demi taka da gangguan dari lingkungan sekitar.

Apalagi, saat rekaman lagu tetangganya sedang merenovasi rumah sehingga cukup bising jika dilakukan pada siang haru. Belum lagi ada pula burung tetangga yang juga mengganggunya.*