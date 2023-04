DERETAN bassist terbaik Indonesia akan dibahas dalam artikel ini. Meski popularitas mereka tak sementereng gitaris atau vokalis, namun para bassist ini memiliki komponen penting dalam harmonisasi sebuah karya.

Berikut ini Okezone ulas 7 bassist terbaik Indonesia, dilansir dari berbagai sumber.

1.Erwin Gutawa

Bassist Terbaik Indonesia. (Foto: Erwin Gutawa/Instagram/@eg.erwingutawa)

Erwin Gutawa memang dikenal sebagai salah satu komposer terbaik Indonesia. Namun jauh sebelum menjadi komposer, tepatnya pada 1980, musisi 60 tahun ini pernah menjadi bassist Orkes Telerama pimpinan Isbandi.

2.Thomas Ramdhan

Bassist Terbaik Indonesia. (Foto: Thomas Ramdhan/Instagram/@thomasramdhan)

Bassist terbaik Indonesia selanjutnya adalah Thomas Ramdhan. Dia pertama kali mengenal alat musik bass dari sang ayah yang juga seorang bassist. Selain menjadi bassist Gigi sejak 1994, dia juga pernah berkolaborasi dengan sederet musisi ternama, seperti Nicky Astria, Atiek CB, Ahmad Band, dan KLa Project.

3.Barry Likumahuwa

Bassist Terbaik Indonesia. (Foto: Barry Likumahuwa/Instagram/@barryylikumahuwa)

Musisi Jazz fusion berusia 39 tahun ini mulai belajar memainkan alat musik bass di bangku sekolah dasar secara otodidak. Sepanjang kariernya, Barry Likumahuwa pernah bermain untuk mendiang Glenn Fredly, Andien, Marcell Siahaan, Dewi Sandra, hingga Tangga. Dia juga merilis 5 album sepanjang 2008-2016.

4.Bondan Prakoso





Â

Bassist Terbaik Indonesia. (Foto: Bondan Prakoso/Instagram/@bondanprakoso)

Bassist terbaik Indonesia selanjutnya adalah Bondan Prakoso. Generasi '90-an, mengenal sosoknya sebagai mantan penyanyi cilik yang mempopulerkan lagu Si Lumba-Lumba. Setelah dewasa, dia melanjutkan karier bermusiknya dengan menjadi pembetot bass Funky Kopral dan band Bondan Prakoso and Fade 2 Black.

5.Yuke Sampurna

Bassist Terbaik Indonesia. (Foto: Yuke Sampurna/Instagram/@yukesampurna)

Sebelum bergabung dengan Dewa 19 pada 2002, Yuke Sampurna dikenal sebagai bassist band Jazz asal Bandung, The Groove. Dia juga pernah menjadi bagian Yovie & Nuno dan membentuk band Number One, The Chemistry, dan DOM Project.

6.Swara Wimayoga

Bassist Terbaik Indonesia. (Foto: Swara Wimayoga/Instagram/@swarawimayoga)

Swara Wimayoga dikenal luas sebagai bassist band J-Rocks yang pernah menuai popularitas di tahun 2007. Dia dikenal memiliki teknik sliding bass yang istimewa. Ternyata, teknik itu dipelajarinya dari seorang pemain bass asal Jepang bernama Tetsuya.

7.Chua 'KOTAK'

Bassist Terbaik Indonesia. (Foto: Chua Kotak/Instagram/@chuakotak)

Bassist terbaik Indonesia selanjutnya adalah Swasti Sabdastantri alias Chua, bassist band KOTAK. Dia mengaku, tertarik belajar bermain bass setelah melihat permainan idolanya, Bondan Prakoso. Ketika Prinzes Amanda memutuskan meninggalkan KOTAK dan bergabung dengan T.R.I.A.D, Chua bergabung pada 2008.*