JAKARTA - Momen lebaran akan semakin spesial jika dirayakan bersama keluarga. Untuk menambah keceriaan di libur Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 H bersama keluarga, MNCTV memberikan suguhan tayangan terbaik untuk masyarakat di rumah bertajuk nuansa Berkah Cinta Lebaran.

Di pagi hari, MNCTV akan menayangkan secara langsung Salat Idul Fitri, pada Sabtu, 22 April 2023, pukul 06.30 WIB. Sedangkan di sore hari, MNCTV bakal menayangkan program animasi Upin Ipin pada Sabtu, 22 April 2023, pukul 17.45 WIB.

BACA JUGA: Konser Road To Kilau Raya Ungu X Siti Nurhaliza Tayang Malam Ini di MNCTV

Sementara itu, di malam hari, kuis nomor 1 di Indonesia, Family 100 Spesial Lebaran akan ditayangkan pada 19-25 April 2023, pukul 19.30 WIB. Acara yang dipandu oleh host Irfan Hakim tersebut akan memberikan keseruan dengan kehebohan para peserta yang memperebutkan untuk meraih uang ratusan juta rupiah.

Sederet artis papan atas bahkan ikut meramaikan kuis Family 100 dan beradu ketangkasan. Diantaranya Ada Band vs Vagetoz, Bebas Family (Brie Suzan) vs Isda Family (lis Dahlia), MCI Boys (Masterchef Indonesia Boys) vs MCI Girls (Masterchef Indonesia Girls), hingga Thomas Djorghi vs Barbie Family (Barbie kumala sari).

BACA JUGA: MNCTV Temani Pemirsa dengan Tayangan Spesial di Berkah Cinta Ramadan

Tak cuma itu, MNCTV juga akan melanjutkan tayangan mereka lewat program sinetron kolosal ‘Kembalinya Raden Kian Santang Season 3’ yang ditayangkan pada Sabtu 22 April 2023, pukul 22.00 WIB. Kisah Kian Santang yang menjadi garda terdepan untuk menjaga Kerajaan Pajajaran dari serangan musuh-musuh yang sakti.

Follow Berita Okezone di Google News

Saksikan terus program-program MNCTV dengan kualitas gambar bersih dan suara jernih di kanal digital MNCTV, Palembang 35 UHF, Banjarmasin 39 UHF, Denpasar 42 UHF, Jakarta 28 UHF, Bandung 41 UHF, Surabaya 41 UHF, Yogyakarta 41 UHF, Surakarta 41 UHF, Semarang 45 UHF. Scan ulang sesuai dengan kanal masing-masing kotamu, serta gunakan Set Top Box yang terverifikasi. Follow akun TikTok dan Instagram @officialmnctv untuk mendapatkan update terbaru dan konten – konten yang menarik seputar program-program MNCTV. Seluruh program-program MNCTV bisa disaksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.