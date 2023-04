JAKARTA - Aziz Hedra mendapatkan rekor mengagumkan dalam debut di industri musik Indonesia. Membawakan lagu bertajuk Somebody's Pleasure, Aziz Hedra langsung mendapatkan tempat di hati pendengar.

Tak cuma di Indonesia, negara tetangga juga menyambut kehadiran Aziz Hedra. Lagunya bertengger Viral No 1 di Indonesia, Malaysia, Filipina. Kemudian Masuk Viral Global dan Top 50 Spotify di Singapura, Thailand dan Vietnam.

BACA JUGA: Senangnya Aziz Hedra Lagu Debutnya Tembus 1 Juta Pendengar

Capaian ini membuat Aziz Hedra bangga. Dirinya mengucapkan rasa syukur atas capaian tersebut. Di akun Instagram miliknya, Aziz berterima kasih kepada pendengar.

"You guys are insane. thank you so much guys! thank you to everyone who’s participating on this project as well, xoxo," ucap Aziz sembari mengunggah video sederet rekor yang ia pecahkan dalam debut perdananya.

Tak cuma di platform streaming, lagu tersebut juga viral di Tiktok. Aziz di satu sisi bangga dan kemudian terharu atas capaian yang ia raih saat ini.

Aziz Hedra rencananya, juga pada Juni 2023 akan mengadakan intimated showcase di salah satu coffee shop ternama untuk merayakan pencapaian yang diluar prediksi ini. Belum 4 bulan rilis, Aziz Hedra mampu meraih angka stream di Spotify yakni 6 juta lebih dan masuk di video top 100 YouTube Music Indonesia.

Lagu Somebody's Pleasure merupakan ciptaannya sendiri yang terinspirasi dari pengalaman pribadinya. Berkisah tentang seseorang yang mengalami banyak masalah dalam waktu bersamaan.

"Somebody's pleasure bercerita tentang orang yang lagi ada di titik terendah dalam hidup. Lagi punya berbagai masalah dalam satu waktu," ujar Aziz.

BACA JUGA:

Follow Berita Okezone di Google News

(aln)

Sebelumnya 1 1 Punkspar...

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.