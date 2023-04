JAKARTA - Seperti yang sudah ditayangkan pada episode kedua series The Family Season 3, Boy William dan Ayu Ting Ting yang digadang-gadang menjadi pasangan paling hits saat ini akan merilis sebuah lagu bersama.

Meskipun sempat menolak karena tidak percaya diri dengan kualitas suara yang dimiliki, Boy William akhirnya menyetujui tawaran duet bersama penyanyi dangdut asal Depok tersebut.

Proses workshop pun dimulai, perbedaan range suara Ayu dan Boy yang berbeda membuat keduanya harus menyeimbangkan terlebih dahulu suaranya supaya matching satu sama lain dan menghasilkan lagu dengan suara yang merdu.

“So, here we are in the studio. Finally I agree to do the song with Ayu. But, sekarang kita lagi ada di studionya untuk workshop dulu, ngetes-ngetes suara kita, gimana cara kita bisa matching suaranya, karena gua suaranya low, Ayu bisa nyanyi tinggi, how do we find the middle,” ungkap Boy.

BACA JUGA:

Keduanya pun memutuskan untuk membawakan lagu ‘Sial’ dari Mahalini yang kini tengah viral lantaran liriknya yang mendalam serta irama lagunya yang menyayat hati.

Melalui YouTube Video yang diunggah pada 16 April 2023 lalu, Boy mengunggah sepenggal lagu ‘Sial’ yang ia bawakan bersama Ayu Ting Ting.

BACA JUGA:

Buat yang penasaran dengan harmonisasi suara Boy William dan Ayu Ting Ting membawakan lagu ‘Sial’, langsung aja cek videonya hanya di YouTube Channel BW., ya!*

Follow Berita Okezone di Google News

(CLO)

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.