IDAHO - Jisoo BLACKPINK menarik perhatian fans dan warganet setelah foto-foto penampilannya di Festival Musik Coachella viral di media sosial. Seperti diketahui, grup asuhan YG Entertainment itu tampil pada 15 April 2023, pukul 21.00 waktu setempat.

Publik tak hanya kagum dengan aksi panggungnya, namun juga memuja kecantikan sang idol. Dia bernyanyi solo membawakan lagu FLOWER dan menuai decak kagum saat tampil bersama BLACKPINK dalam outfit berwarna pink dan hitam.

Seorang warganet kemudian mengunggah foto-foto penampilan Jisoo BLACKPINK di komunitas online dan tak butuh waktu lama postingan itu menjadi viral. “Kemampuannya bernyanyi live luar biasa dan dia sangat cantik,” ujar warganet itu.

Warganet lain mengatakan, “Gila sih. Kok Jisoo bisa cakep banget sih?” Lainnya menambahkan, “Benaran deh, suara unnie Jisoo terdengar sama persis dengan versi rekamannya. Seperti mendengar langsung dari CD.”

BLACKPINK membuka penampilan mereka di Coachella dengan menyanyikan Pink Venom yang membuat penggemarnya histeris. Lagu Kill This Love dan How You Like That menjadi suguhan Jisoo cs selanjutnya.

Panggung Coachella semakin panas dengan penampilan BLACKPINK membawakan lagu Pretty Savage, Kick It, dan Whistle. “Ini semakin panas. Aku rasa, ini menjadi semakin panas karena kalian,” ujar Rose dikutip dari Billboard, Senin (17/4/2023).

Masing-masing personel BLACKPINK kemudian tampil solo, dimulai dari Jennie membawakan lagu You & Me, dilanjutkan dengan Jisoo yang menyanyikan single solo debutnya berjudul FLOWER. Penampilan BLACKPINK di Festival Musik Coachella, pada 15 April 2023. (Foto: Frazer Harrison/GI for Coachella) Rose tampil membawakan lagu On the Ground dan ditutup dengan Lisa yang menyanyikan lagu MONEY. BLACKPINK menutup penampilan mereka dengan menyanyikan Playing with Fire, Type Girl, Shut Down, Tally, DDU-DU DDU-Du, dan Forever Young.*

