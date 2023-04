JAKARTA - Terdapat 10 judul lagu Indonesia terpanjang menarik untuk dibahas. Lagu Indonesia memainkan peran penting dalam sejarah musik Indonesia.

Ada banyak lagu terkenal yang mendapat banyak perhatian, baik itu lagu dari masa lalu maupun masa kini. Beberapa lagu mendapat banyak perhatian karena judulnya sangat unik dan menarik. Salah satunya lagu Indonesia yang memiliki judul lagu sangat panjang.

Lagu Indonesia memiliki judul panjang memiliki daya tarik tersendiri bagi pendengarnya. Melansir dari berbagai sumber pada, Sabtu (15/04/23) berikut 10 judul lagu Indonesia terpanjang.

BACA JUGA: 7 Artis Indonesia Asal Nusa Tenggara Timur

1. Tragedy in the Tradeoff, or, You Have Been Taken Over by the Goddess of Gossip and It Is Not a Good Look on You, Sister! (Well, That's the Easiest Way to Make You Stop Talking About All the Annoying People You Meet, Brother!) - Shorthand Phonetics

Judul lagu Indonesia terpanjang pertama milik band Shorthand Phonetics. Lagu dalam album Cantata No.6 dst ini memiliki panjang 43 kata. Tidak banyak yang tahu tentang band ini. Pasalnya band asal Bandung ini merupakan band independent.

2. Kesimpulan Yang Sedikit Membuatku Malu Setelah Beberapa Hari Berpikir Akan Berubah Seperti Apakah Hubungan Kita Jika di Jalan Penuh Pohon Rindang Kukatakan Indahnya Senyum Manismu Dalam Mimpiku - JKT48

Girl grup JKT 48 memiliki lagu dengan panjang judul mencapai 27 kata. Karena terlalu panjang maka lagu tersebut diperpendek menjadi “Indahnya senyum manismu”.

3. Sumpah Disambar Gledek Dalam Sejarah Kebudayaan Antero Bangsa Dan Rasmaka (Ini Lagu Terpendek Di Dunia Yang Pernah Dicipta Dan Dinyanyikan Manusia Dengan Segala Kesungguhan Hatinya) - Remy Sylado

Di urutan ketiga judul lagu Indonesia terpanjang adalah milik Remy Sylado. Lagu dengan musik nyentrik itu memiliki panjang 25 kata.

4. Dia Adalah Pusaka Sejuta Umat Manusia yang Ada di Seluruh Dunia - Naif

Naif tidak mau kalah dengan mengeluarkan lagu dengan judul terpanjang. Lagu berjudul “Dia Adalah Pusaka Sejuta Umat Manusia yang Ada di Seluruh Dunia” memiliki panjang 11 kata.

Follow Berita Okezone di Google News

5. Nasihat Pengemis untuk Istri dan Doa untuk Hari Esok Mereka - Ebiet G. Ade Musisi legendaris Indonesia, Ebiet G. Ade mengeluarkan merilis lagu berjudul “Nasihat Pengemis untuk Istri dan Doa untuk Hari Esok Mereka” pada tahun 1979. Lagu milik musisi legendaris Indonesia itu memiliki panjang 11 kata. 6. Jika Surga dan Neraka Tak Pernah Ada - Chrisye & Ahmad Dhani Lagu Chrisye & Ahmad Dhani berjudul Jika Surga dan Neraka Tak Pernah Ada menjadi salah satu lagu terpanjang indonesia. Lagu yang rilis pada tahun 2004 itu memiliki panjang 11 kata. BACA JUGA: Polisi Buru DPO Penyalur Narkoba Artis Hud Filbert 7. Hari yang Cerah untuk Jiwa yang Sepi - Peterpan Selanjutnya lagi milik Peterpan berjudul “Hari yang Cerah untuk Jiwa yang Sepi” yang rilis pada 2007 lalu. Meski memiliki panjang 7 kata, judul lagu ini mudah dihafal. BACA JUGA: Artis HF Ditangkap, Polisi Amankan Barang Bukti Pil Ekstasi dan Sabu 8. Mandiri Dalam Bekerja Merdeka Dalam Berkarya - Endank Soekamti Grup band rock Endank Soekamti merilis lagu dengan judul terpanjang Indonesia berjudul “Mandiri Dalam Bekerja Merdeka Dalam Berkarya”. Rilis pada tahun 2006, lagu tersebut memiliki panjang 6 kata. 9. Lagu Ini Tak Sependek Jalan Pikiranmu - Seringai Lagu rock yang yang memiliki judul terpanjang kali ini datang dari Seringai. Band asal Jakarta itu merilis lagu berjudul “Lagu Ini Tak Sependek Jalan Pikiranmu” pada tahun 2007 dengan panjang 6 kata. 10. Antara Kau Aku dan Bekas Pacarmu - Iwan Fals Iwan Fals memiliki lagu berjudul “Antara Kau Aku dan Bekas Pacarmu” dengan panjang 6 kata. Meski tidak sepanjang lau-lagu sebelumnya, lagu yang rilis tahun 1982 ini masuk daftar judul lagu Indonesia terpanjang.

Sebelumnya 1 3 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.