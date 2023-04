JAKARTA - Biodata dan agama Andra Junaidi, gitaris Dewa 19 akan dibahas pada artikel kali ini. Selain Ahmad Dhani, band Dewa 19 juga memiliki Andra Junaidi yang sudah bergabung sejak awal band ini dibentuk.

Kehadiran Andra dalam tubuh Dewa 19 tentu memberikan jiwa tersendiri bagi musik-musik Dewa 19. Andra juga menjadi salah satu motor dalam membesarkan nama Dewa 19.

Mungkin banyak dari Anda yang belum mengenal Andra. Maka dari itu, berikut Okezone sajikan biodata dan agama Andra Junaidi, Gitaris Dewa 19 yang dirangkum dari berbagai sumber.

Andra Junaidi Ramadhan merupakan seorang pria kelahiran Surabaya, 17 Juni 1972. Ia merupakan anak bungsu dari pasangan A Ramadhan dan SM Fadilah. Gitaris yang dikenal dengan nama panggung Andra ini rupanya baru mengenal dunia musik saat duduk di bangku SMP.

Kala itu Andra yang bersekolah di SMP 6 Surabaya mengikuti ekstrakurikuler musik dan mulai tertarik untuk menjadi seorang drummer. Namun karena keterbatasan biaya akhirnya ia lebih memilih untuk bermain gitar.

Di bangku SMP juga Andra bertemu dengan Dhani, Wawan, dan Erwin yang kemudian membentuk band bernama Dewa pada 1986.

Perjalanan karier Andra pun tak semulus itu, pasalnya ia sempat mendapatkan tentangan dari kedua orang tuanya. Andra bahkan sempat galau untuk lanjut kuliah di jurusan desain interior atau fokus bermusik. Setelah mempertimbangkan matang-matang, akhirnya ia lebih memilih karier bermusiknya dan pada akhirnya kedua orang tua Andra memahami keinginan sang anak.

Bersama Dewa 19, Andra berkontribusi dalam menyumbang bakat dan kreativitasnya hingga nama Dewa 19 dikenal oleh banyak orang. Bahkan ia menjadi personel yang masih bernaung di band ini selain Ahmad Dhani.

Meski fokus pada Dewa 19, Andra rupanya memiliki impian untuk membuat album solonya sendiri. Alhasil, ia merekrut Stevie Item dan Dedy Lisan untuk bergabung dalam projek album solonya yang diberi nama Andra and The BackBone.

Rilisnya album tersebut tak lantas membuat Andra berpaling dari Dewa 19, pasalnya Andra and The BackBone hanyalah selingan. Namun pada 2008, Andra memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Andra and The BackBone bersama Republik Cinta Management.

Dalam kehidupan pribadi, Andra diketahui menikah dengan Ismulia Permatasari dan telah dikaruniai dua putri dan dua putra. Biodata dan Agama Andra Junaidi Nama Lengkap : Andra Junaidi Ramadhan Nama Panggung : Andra Tempat Lahir : Surabaya , Jawa Timur Tanggal Lahir : 17 Juni 1972 Pekerjaan : Musisi Agama : Islam Nama Ayah : A Ramadhan Nama Ibu : SM Fadilah Nama Istri : Ismulia Permatasari Akun Instagram : @andra_photo Diskografi bersama Andra and The BackBone Andra and The BackBone (2007) Season 2 (2008) The Best Of Republik Cinta Artist Vol. 1 (2008) The Best Of Republik Cinta Artist Vol. 2 (2009) Love, Faith & Hope (2010) IV (2012) Victory (2013) "Panah Takdir" (2016) "Deja Vu" (2018) "Song for You" (2019) "Langit Mimpi" (2022)

