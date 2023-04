JAKARTA - Komedian Aming menanggapi kejadian menghebohkan di media sosial, yaitu modus penipuan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di kotak amal masjid.

Alih-alih masuk ke rekening masjid, uang transferan itu justru masuk ke rekening pribadi. Menanggapi hal tersebut, Aming turut menyayangkan atas tindakan tercela tersebut.

"Pas saya lihat videonya, wah emang 'sat' banget ya, maksudnya kayak 'oh ya'. Tapi ya no wonder lah hari gini orang, emang udah nggak ada akhlaknya ya," ujar Aming di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (11/4/2023).

Pria berdarah Sunda Batak ini berharap semoga oknum tersebut langsung ditegur oleh Allah SWT.

"Ya mudah mudahan ditegur langsung, on the spot aja ditegurnya," kata Aming.

Pasalnya menurut Aming oknum seperti itu sudah tidak bisa lagi didoakan agar bisa dibukakan pintu hatinya. Lantaran perilakunya semakin ke sini semakin tidak sadar akan dosa yang ia tanggung.

"Saya nggak bisa bilang semoga dibukakan pintu hatinya supaya sadar, ah, orang hari gini tuh udah kayak semakin ke sini semakin ke sana, semakin tipis imannya, udah nggak inget dosa lagi kan,"tandas Aming. Mantan suami Evelyn Nada Anjani ini juga mengingatkan agar tidak menilai orang dari penampilannya. BACA JUGA: Komeng Bercanda di Postingan Duka Abdel, Netizen Naik Darah: Gak Lucu! "Tapi pas saya lihat gayanya udah kaya orang kantoran, udah kaya mahasiswa, dia super cool kaya gak ada dosa apa-apa. Berarti yang seperti saya emang suka omongin, harus belajar untuk tidak terjebak kembali, terulang kembali oleh yang namanya kemasan atribut," jelas Aming. Untuk itu, pemilik nama lengkap Aming Supriatna Sugandhi hanya berharap tingkat keamanan di masjid bisa lebih diperbaiki. "Mungkin cara cara konvensional tetap dilakukan, tapi mau nggak mau namanya zaman itu kan dinamis dan berubah, kita harus tetap up to date kan. Nah, mungkin yg lebih dipertimbangkan lagi manajemen sekuritasnya kali ya, keamanannya," ungkap Aming. BACA JUGA: Diduga Terima Aliran Dana dari Wahyu Kenzo, Raffi Ahmad: Nanti Aku Cek Lagi

