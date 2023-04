SEOUL - Kabar bahagia datang dari Lee Seung Gi dan Lee Da In. Pasangan aktor ini, telah menggelar upacara pernikahan mewah tertutup, pada 7 April 2023.

Mengutip Koreaboo, Jumat (7/4/2023), keduanya mengucap janji pernikahan dengan latar hiasan mawar putih. Lee Da In tampil menawan dengan gaun putih dan mahkota, sementara Lee Seung Gi gagah dengan jas hitam.

Sederet artis ternama Korea, seperti Lee Dong Wook, Yoo Jae Suk, Cha Eun Woo, dan Kang Ho Dong tampak hadir dalam pernikahan tersebut. Di lain pihak, Lee Da In hanya didampingi keluarga intinya, termasuk sang ibu, Kyeon Miri dan kakak perempuannya, Lee Yoo Bi.

Lee Seung Gi bahkan menyanyikan lagu hits miliknya, Will You Marry Me khusus untuk sang istri di resepsi pernikahan. Dia membuka penampilannya dengan berlutut di hadapan sang istri.

Lee Seung Gi dan Lee Da In go public dengan hubungan mereka pada Mei 2021, setelah saling mengenal sebagai senior dan junior. Kemudian aktor Hwayugi itu mengumumkan rencana pernikahan mereka, pada 7 Februari 2023. Selamat untuk Lee Seung Gi dan Lee Da In.*

