SEOUL – Aktris Lee Da In akan segera menikah dengan Lee Seung Gi pada 7 April mendatang.

Rencana pernikahan itu diumumkan langsung oleh Lee Seung Gi melalui surat yang dipostingan Instagramnya, pada Selasa (7/2/2023).

"Hari ini, saya menyampaikan keputusan terpenting dalam hidup saya. Saya telah memutuskan untuk menghabiskan sisa hidup saya dengan Lee Da In, yang saya cintai, bukan hanya sebagai pasangan tetapi sebagai pasangan suami istri," ungkapnya, seperti dikutip pada Soompi.

Namun, tak banyak yang tahu sosok Lee Da In yang juga bekerja di industri entertainment sebagai aktris.

Sementara itu diketahui, hubungan Lee Da in dan Lee Seung Gi pertama kali terungkap pada 2021 silam setelah Dispatch merilis foto keduanya.

Tak lama setelahnya, Lee Seung Gi langsung mengonfirmasi hubungannya dengan Lee Da In.

Keduanya sempat dikabarkan putus pada 2022 lalu, tetapi langsung dibantah oleh Lee Seung Gi dan Lee Da In.

Latar Belakang

Banyak yang langsung mengulik kehidupan dari aktris Lee Da In yang lahir dari keluarga selebriti.

Sang ibu bernama Kyeon Mi Ri, dikenal sebagai aktris lawas yang berkarier sejak 1995, sedangkan sang ayah merupakan pengusaha bernama Lee Hong Heon.

Lee Da In yang lahir pada 5 November 1992 memiliki seorang kakak bernama Lee Yoo Bi yang juga terjun di dunia akting sejak 2012.

Meski memiliki keluarga yang terkenal di dunia hiburan, Lee Da In tetap mendapat cibiran dari penggemar Lee Seung Gi karena keluarganya yang pernah terlibat dalam kasus kriminal pada 2009 silam.

Diketahui, sang ibu pernah ramai terlibat dalam manipulasi saham hingga untung besar bersama ayahnya yang diduga melakukan perdagangan orang dalam.

Meski begitu, Kyun Mi Ri membantah tuduhan tersebut dan menyebut dirinya hanyalah seorang investor.

Kemudian pada 2018, Lee Hong Heon dituduh memanipulasi dan mengambil untung harga saham suatu perusahaan. Bahkan, Lee Hong Heon dihukum Pengadilan Distrik Selatan Seoul dengan hukuman empat tahun penjara dan denda 2,5 miliar won (Rp29 miliar).

Meski Kyun Mi Ri dinyatakan tidak terlibat, tetapi suaminya menggunakan nama sang aktris untuk merekrut banyak investor dan memanipulasi harga saham.

Karier Akting

Lee Da-in debut sebagai aktris dengan bermain dalam web drama “Twenty Years Old” pada 2014. Dalam web drama itu, ia menjadi pemeran utama bernama Kim Hye-rim.

Setelah itu, Lee Da-in bermain dalam drama “Make a Woman Cry” pada 2015. Berlanjut dengan menjadi pemeran pendukung dalam sejumlah drama seperti Entourage, Hwarang, My Golden Life, Come and Hug Me, serta Doctor Prisoner.

Selain itu, Lee Da-in juga menjadi salah satu pemeran utama dalam drama “Alice” bersama Joo Won, Kim Hee-sun dan Kwak Shi-yang, pada 2020.

Berkat drama tersebut, ia sempat masuk daftar 30 aktor dan aktris terpopuler The Korean Business Research Institute edisi September 2020.

Biodata

Nama Lengkap: Lee Da-in

Tanggal Lahir: 5 November 1992

Agama: Buddha

Media Sosial: Instagram @xx__dain