JAKARTA - Lama tak terdengar kabarnya, keluarga Julia Perez datang dengan kabar kurang menyenangkan. Ibunda tercinta, Sri Wulansih mengalami kecelakaan yang mengakibatkan dirinya harus dilarikan ke rumah sakit.

Adik mendiang Julia Perez, Nia Anggia atau akrab disapa Anggit Perez pun mengungkap kondisi terkini sang ibu yang masih dirawat.

Anggit PerezĀ mengungkapkan bahwa Sri Wulansih mengalami gegar otak lantaran terpental dan kepalanya terbentur saat kecelakaan terjadi.

"Kondisi mamaku sekarang masih di rawat di RS, mama gegar otak, ada benjolan darah. Karena waktu keserempet motor terpental jauh dan kepalanya kebentur batu/aspal, pingsan di tempat," tulis keterangan Anggit PerezĀ dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, Kamis (6/4/2023).

Tak menyangka bahwa ibunya mendapat perhatian yang luar biasa,Ā Anggit Perez mengucapkan terima kasih atas doa dan perhatian terhadap kondisi ibunya saat ini.

"Terima kasih semua atas doanya. Nggak nyangka banget kalian begitu perhatian," sambungnya.

Tak lupa, Anggit Perez meminta doa untuk kesembuhan Sri Wulansih agar bisa segera pulih dan kembali beraktivitas seperti semula.

"Semoga mama bisa segera pulih," lanjutnya.

Anggita pun cukup terpukul dengan kejadian ini. Ia sempat mengunggah foto dirinya yang sedang memeluk anak-anaknya.

Ia juga menuliskan keterangan bahwa dirinya sangat membutuhkan sosok mendiang sang kakak di situasi yang berat seperti sekarang ini. Ia pun berusaha untuk kuat untuk menghadapi segala cobaan.

"This is when i need you the most @juliaperrezz. Stay strong is the only option," tulisnya.