JAKARTA – Sebanyak 10 band barat terpopuler dan terbaik sepanjang masa akan dibahas dalam artikel Okezone ini. Banyak juga grup band bermunculan dengan genre rock. Sebagian besar grup band rock terkenal hingga menjadi legenda bagi dunia musik berasal terlahir di Amerika Serikat dan Inggris.

Berikut beberapa grup band rock terbaik dan terpopuler sepanjang masa

1. The Beatles





Siapa yang tidak mengetahui band legendaris satu ini, The Beatles merupakan band yang beraliran rock dari mana band ini dibentuk di kota Liverpool pada tahun 1960. Hingga saat ini, The Beatles masih menjadi grup band rock terbaik dan terpopuler. Lagu-lagu The Beatles masih sering didengar dan dimainkan saat ini. The Beatles sendiri beranggotakan John Lennon, Paul McCartney, George Harrison dan Ringo Starr. Lagu populer The Beatles diantaranya, Hey Jude, Let it Be, Twist and Shout dan masih banyak lagi.

2. The Rolling Stones





The Rolling Stones adalah grup band tahun 1960-an yang membawakan lagu rock, band ini sama asalnya dengan The Beatles yaitu, Inggris. Awalnya terbentuk The Rolling Stones beranggotakan dari Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Mick Avory dam Dick Taylor. The Rolling Stones sendiri telah menciptakan lagu yang hits dan terkenal seperti Satisfaction, PaintIt Black, Angie, Sypathy of The Devil dan lain-lain. Band ini menjadi salah satu ikon musik rock dunia, karena logo yang bergambar lidah menjulur.

3. Queen





Queen adalah grup band asal London, Inggris yang terbentuk di tahun 1970-an yang pada awal dibentuk anggota band nya terdiri dari Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor dan John Deacon. Lagu-lagunya yang legendaris yaitu Bohemian Rhapsody, Love of My Life, I Want To Break Free, We Are The Champions dan lainnya. Album tersukses mereka adalah A Night at Opera yang terjual habis ke seluruh penjuru dunia.

4.Gun’s N Roses





Guns N’ Roses adalah grup band yang populer di tahun 1980-an, berasal dari Amerika Serikat. Beranggotakan Axl Rose, Slash, Duff McKagan, Dizzy Reed, Melissa Reese, Richard Fortus dan Frank Ferrer. Album Guns N’ Roses yang menjadi dikenal dunia adalah lewat album 1987 Appetite for Destruction dengan lagu hits diantaranya Welcome To The Jungle, Sweet Child O’Mild dan Paradise City.

Follow Berita Okezone di Google News

5. Led Zeppelin Led Zeppelin adakah grup musik rock yang dibentuk pada tahun 1968 di London, Inggris. Grup ini beranggotakan Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones dan John Bonham. Led Zeppelin sendiri memiliki ciri khas dengan musik yang mengutamakan pada suara gitar yang keras. Lagu-lagu Led Zeppelin yang menjadi hits dan populer di dunia yaitu Stairway to Heaven, Whole Lotta Love, Black Dog dan Ramble On. 6. Pink Floyd Masih band yang terlahir di Inggris, yaitu Pink Floyd merupakan grup band rock yang dikenal karena komposisi lagu-lagunya yang bergaya untuk anak muda. Lagu-lagunya yang hits di dunia diantaranya, Wish You Were Here, Another Brick at The Wall, Comfortably Numb, Time dan masih banyak lainnya. 7. Deep Purple Deep Purple merupakan grup band rock yang terbentuk di Hertford, Inggris pada tahun 1968. Grup band rock ini dianggap sebagai salah satu pemrakarsa musik metal (turunan dari musik rock) bersama dengan band Led Zeppelin dan Black Sabbath. 8. U2 U2 adalah grup musik yang dibentuk pada tahun 1976 yang beranggotakan Bono, The Edge, Adam Clayton dan Larry Mullen Jr. Grup band rock ini, pada awal karir sering mengcover lagu dari band legendaris The Beatles. U2 merilis album War yang dinilai sebagai karya yang sangat menggambarkan sebagai anak muda dan identitas khas dari U2 itu sendiri. 9. Metallica Metallica adalah band rock yang terlahir pada tahun 1981 dan berasal dari California, Amerika Serikat. Grup ini beranggotakan Lars Ulrich, James Hetfield, Lloyd Grant dan Ron Mc Govney. Lagu-lagu yang menjadi unggulan Metallica diantaranya, Enter Sandman, Master of Puppets, Nothing Else Matters, dan masih banyak lagi. 10. Nirvana Nirvana adalah grup band yang terlahir di Aberdeen, Washington, Amerika Serikat. Grup band ini mulai terkenal di akhir tahun 1980-an dan juga dirilisnya album yang berjudul Nevermind dengan single Smells Like Teen Spirit. Lagu tersebut sempat masuk dan menduduki tangga nada pertama di Billboard Amerika Serikat. Dari urutan 1 sampai 10 band rock terbaik diatas, adakah band yang kalian suka atau gemari?

Sebelumnya 1 3 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.