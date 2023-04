JAKARTA – Menjadi musisi yang dikenal banyak orang hingga terkenal di berbagai negara memang menjadi suatu kebanggaan bagi para musisi. Dan bagi masyarakat Indonesia rasa bangga itu menjadi berlipat ganda ketika kita tahu bahwa musisi beberapa musisi dunia berikut memiliki darah keturunan Indonesia.

Mereka berkarier musik Internasional dan telah meraih beragam kesuksesan dari karirnya. Dalam diri mereka yang sukses telah mengalir darah Indonesia. Walaupun rasanya sulit untuk menggapai secara langsung namun, dapat dekat dengan musisi dunia keturunan Indonesia melalui karya-karya musik yang telah dihasilkan selama ini.

Berikut beberapa musisi internasional yang mempunyai keturunan Indonesia:

1. Eddie Van Halen

Eddie Van Halen merupakan seorang gitaris dari band Van Halen yang berasal dari Amerika Serikat. Eddie lahir pada tanggal 26 Januari tahun 1955 di Amsterdam, Belanda. Eddi memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang merupakan keturunan Indonesia campuran Belanda bernama Eugenia van Beers.

2. Lulu Antariksa

Lulu Antariksa Merupakan penyanyi dan aktris Amerika Serikat yang lahir pada tanggal 22 Agustus 1995 di California, Amerika Serikat. Dia memiliki keturunan Indonesia dari ayahnya yang asli berasal dari Indonesia.

3. The Tielman Brothers

The Tielman Brothers merupakan grup musik tertua asal Indonesia. Aliran musik mereka beraliran rock and roll, namun masyarakat Belanda yang mendengar musik mereka biasa menyebut musik mereka Indorock, sebuah perpaduan antara musik Indonesia dan Barat, dan memiliki akar di Keroncong. Anggota band ini merupakan anak dari Herman Tielman dan Flora Laurentine Hess yang berasal dari kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

4. Daniel Sahuleka

Salah satu penyanyi asal Belanda yang mempunyai darah Indonesia, yaitu Daniel Sahuleka. Lahir pada 6 Desember tahun 1950 di Semarang, Jawa Tengah, ia sewaktu kecil sudah dibawa oleh orang tuanya ke Belanda hingga ia besar.

Ia merupakan keturunan Ambon dari kedua orang tuanya. Banyak lagunya yang hits dan terkenal, diantaranya, berjudul You Make My World So Colourful dari album Daniel Sahuleka yang rilis tahun 1977 dan Don't Sleep Away the Night yang rilis tahun 1980.

5. Dougy Mandagi

Bernama lengkap Abby Rai Chrisna Mandagi atau biasa dikenal dengan nama Dougy Mandagi lahir pada tanggal 20 Januari 1981. Ia adalah musisi kelahiran Indonesia yang saat ini tergabung ke dalam grup band rock alternatif asal Australia bernama, The Temper Trap. Ia sebagai vokalis dan gitaris dalam band tersebut.

Dougy pada awalnya memiliki minat besar terhadap seni dari kegemarannya menggambar tokoh-tokoh disney. Ia lalu pindah ke Melbourne dari Bali bersama dengan ibunya dan berkuliah di sana dan berkarir di Australia.