JAKARTA - Beberapa pebisnis mengalami kerugian yang bisa dibilang tak sedikit ketika wabah virus Corona menyerang. Bahkan sebagian pengusaha terpaksa gulung tikar akibat pandemi yang terjadi selama hampir dua tahun berlangsung.

Salah satu pebisnis yang mengalami kerugian akibat pandemi ialah Michael Rendy. Meski begitu, ada hikmah dibalik kejadian buruk yang menimpa pemilik nama asli Michael Rendy Wibowo tersebut.

Kini, Michael Rendy diketahui banting setir dan menjadi seorang konten kreator di TikTok. Ia bahkan memiliki 9 juta pengikut di media sosialnya, yang tentunya saja perlahan bisa memperbaiki kondisi ekonominya.

"Tahun 2020 waktu pandemi pertama kali. Jadi aku sama istri dan anak kerjaannya cuma di rumah saja," ungkap Michael kepada wartawan.

"Bisnis offlineku juga lagi kena banget. Jadi bingung mau ngapain dirumah. Ya sudah deh tiap hari cuma TikTok-an," sambungnya.

Pria 32 tahun ini pun mengaku tak menyangka bahwa konten TikToknya bisa begitu banyak disukai oleh masyarakat. Padahal, ia hanya sekedar membagikan video kebersamaannya dengan keluarga kecilnya.

"Konten kebersamaan dan keseruan aku bareng keluarga, seperti konten parenting ke anakku, cara memperlakukan istri dengan baik. Pokoknya all of my content is about family," paparnya.

Meski sudah mampu meraup cukup banyak uang dari media sosial, Michael Rendy mengaku tetap menomorsatukan TikTok dan Instagramnya, Kendati demikian, sedikit demi sedikit ia sudah memulai kembali bisnisnya yang sempat terkendala beberapa waktu lalu.

"Kuncinya cuma time management sih. Diatur dan di planning saja sesuai kebutuhan. Dan yang jelas aku nggak mau sampai waktuku habis di luar. Benar-benar penginnya bisa spend time bareng keluargaku," paparnya.

Sebagai konten kreator yang cukup dikenal, Michael Rendy pun memberikan sedikit tips dan trik terkait kesuksesannya. "Nomor satu jelas niat dan nggak pakai banyak alasan. Pokoknya mulai dulu saja deh nggak usah banyak mikir. Nanti juga ketemu jalannya kok," tuturnya. "Biasain rajin ngonten. Waktu awal-awal itu aku masih baru masuk dunia content creator bisa bikin 5-10 video sehari terus langsung di-upload," tandasnya.

