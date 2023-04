JAKARTA - Ahmad Dhani mengungkapkan alasan Wong Aksan keluar dari Dewa 19. Dia menyanggah kabar yang mengatakan, sang drummer keluar karena permainan drumnya yang terlalu kental dengan nuansa Jazz.

“Bukan karena permainannya terlalu Jazz sih sebenarnya. Tapi karena power-nya saja yang kurang untuk Dewa 19," kata bapak lima anak tersebut dalam podcast bersama Gofar Hilman yang dirilis di YouTube, pada 26 Maret 2021.

Pendiri Dewa 19 itu juga menambahkan, Wong Aksan sebenarnya bukan mengundurkan diri, namun dipecat dari band tersebut. Wacana pemecatan itu, imbuh sang musisi, berasal dari dirinya. “Tapi disetujui personel lain,” ujarnya.

Keterlibatan drummer bernama asli Sri Aksana Sjuman itu dalam Dewa 19 dimulai dari menjadi additional drummer. Setelah Wawan Juniarso keluar, dia menjadi drummer tetap Dewa 19, pada Juni 1995.

Alasan Wong Aksan keluar dari Dewa 19. (Foto: Instagram/@nasikilla/@potretofficial)

Video klip lagu Cukup Siti Nurbaya menjadi perkenalan Aksan sebagai drummer Dewa 19. Ahmad Dhani mengatakan, kata 'Wong' di depan nama Aksan diberikan olehnya untuk melengkapi inisial huruf ‘W’ pada label Dewa 19.

Namun kebersamaan Wong Aksan dengan Dewa 19 berakhir pada 4 Juni 1998, setelah perilisan album 'Pandawa Lima'. Setelah keluar dari Dewa 19, Aksan bergabung bersama Potret menggantikan drummer sebelumnya, Arie Ayunir.

Follow Berita Okezone di Google News

Kala itu, Aksan ikut menggarap album kompilasi 'The Best of Potret: From Dawn to Beyond', yang dirilis pada 2001. Hingga kini, Wong Aksan masih menjadi bagian dari band Potret, bersama dua personel awalnya, Anto Hoed dan Melly Goeslaw.

Ini bukan kali pertama Ahmad Dhani ingin memecat personel Dewa 19. Pada awal pendirian band tersebut, dia juga pernah mengusulkan untuk memecat bassis Dewa 19, Erwin Prasetya.

Alasannya, Dhani merasa sang bassis kurang ngerock. “Tapi waktu itu, Wawan dan Andra tidak setuju. Ya tidak jadi dipecat. Itu bukti, Ahmad Dhani tidak otoriter,” tutur mantan suami Maia Estianty tersebut.*