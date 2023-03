JAKARTA - Ahmad Dhani telah melayangkan somasi terbuka kepada Once Mekel terkait larangan membawakan lagu Dewa 19, Jumat (31/3/2023). Kuasa hukum Ahmad Dhani, Aldwin Rahadian memastikan bahwa tak ada masalah pribadi antara Ahmad Dhani dan Once Mekel.

Larangan membawakan lagu Dewa 19 murni berkaitan dengan profesi mereka sebagai musisi dan pencipta lagu.

"Saya rasa enggak (masalah pribadi). Kualitas perkawanan mereka tetap jaga. Profesi mereka kan memang penyanyi, gitu. Jadi ini bagian dari profesi, itu hal yang biasa," kata Aldwin dalam konferensi pers di kawasan Jati Padang, Jakarta Selatan.

"Setahu saya tidak ada masalah pribadi, tidak ada. Ini bagian dari profesional aja,"sambung dia.

Menurut Aldwin, pertemanan Dhani dengan Once sejauh ini tetap terjaga. Hal itu dapat dibuktikan semenjak pelarangan membawakan lagu-lagu Dewa-19, komunikasi keduanya masih tetap terjaga.

"Saya jelaskan, kualitas perkawanan tetap terjaga. Kalau intensitas komunikasi terbangun atau apa, saya enggak tahu. Sebelumnya sudah diwarning, walaupun bercanda, 'wah ini nggak pernah minta izin, enggak pernah kasih royalti'," ucap Aldwin.

Dengan adanya somasi terus, pihak Ahmad Dhani tak segan-segan membawa Once ke jalur hukum apabila tetap menyanyikan lagu Dewa 19.

"Kalau masih ingin membawakan lagu Dewa 19 dan coba-coba, warning dan somasi ini dilakukan. Tentu kita lihat nanti, kita akan uji," tutur Aldwin.

Adapun Aldwin juga mengungkap dasar hukum somasi terbuka tersebut. Pasal yang dimaksud adalah Pasal 9 PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Ada juga Pasal 80 UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yakni pemberian izin/lisensi harus dalam bentuk tertulis, karena akan dicatatkan oleh Menteri dan digunakan untuk melaporkan kepada LMKN melalui Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM).

"Ketika kemudian ini dilanggar, maka akan ada konsekuensi hukum pidana Pasal 113 Hak Cipta, ada ancaman pidananya," ungkap Aldwin.

Di lain pihak, Once menegaskan bahwa tak akan membawakan lagu Dewa 19 lagi setelah dilarang Ahmad Dhani.

"Tidak akan (membawakan lagu Dewa 19). Kecuali lagu yang saya ikut menulisnya, judulnya 'Cemburu'. Itu memang saya yang bikin musik dan Mas Dhani bikin liriknya," tutur Once di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat.

Sebagai informasi, Dhani melarang Once lantaran Dewa 19 bakal mengadakan tur konser dua kali dalam seminggu setelah lebaran hingga Desember 2023.

Selain itu, Dhani ingin menjaga kemurnian konser Dewa 19 dan kenyamanan bagi para Baladewa.

"Saya umumkan, saya melarang Once untuk menyanyikan lagu Dewa 19. Sejak saya ucapkan di media hari ini. Saya larang Once Mekel atau Elfonda Once menyanyikan lagu Dewa 19," ungkap Dhani di kawasan Pluit, Jakarta Utara baru-baru ini.