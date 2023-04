JAKARTA – Musikustik kembali hadir di Anjungan Sarinah menyapa V Listeners, pada Jumat (31/3/2023). Kali ini, Musikustik menampilkan Maysha Jhuan, Assia Keva, dan Indahkus.

Kehadiran tiga wanita cantik yang penuh talenta ini menjadi sajian yang manis menemani V Listeners berbuka puasa.

Musikustik dibuka oleh penampilan dari Maysha Jhuan yang mengajak V Listeners bernyanyi bersama membawakan medley lagu dari Coboy Junior Kamu dan Demam Unyu Unyu. Musisi yang merupakan alumni dari The Voice Kids musim ketiga 2018 dan peringkat 4 X Factor musim ketiga 2021 ini kabarnya sedang mencoba merambah dunia acting.

Ia kemudian melanjutkan penampilannya dengan lagu barunya yang dirilis 9 Februari 2023 kemarin berjudul Janji Tak Menangis. Ia kemudian menutup aksi panggunya dengan mengajak V Listeners bernostalgia membawakan cover lagu dari Almarhum Glenn Fredly Januari

Sesi kedua dari panggung Musikustik diisi penampilan dari musisi baru asal Bali yang masih menetap di Pulau Dewata dan menyempatkan diri hadir di Anjungan Sarinah menyapa V Listeners, Assia Keva. juara The Voice 2018 ini membuka aksi panggungnya dengan lagu barunya yang dirilis 24 Februari 2023 lalu Cool Me Down. Ia memukau V Listeners yang hadir dengan vokal beratnya.

Keva kemudian melanjutkan aksinya dengan single pertamanya Goodbye hasil kolaborasi dengan dua personel Soulfood, Bam George dan Lyta Lautner, serta Kanhaiya. Musisi muda berusia 18 tahun ini kemudian menutup aksi panggungnya dengan lagu Only You yang merupakan lagu dengan jumlah stream terbanyak Assia Keva di Spotify.

Belum cukup dengan kehadiran dua musisi wanita dengan karakter vokal berbeda, V Listeners kemudian juga menikmati aksi panggung wanita yang baru saja kembali dari Korea dan akan terbang ke China untuk mengikuti suatu ajang, Indahkus. Musisi bergelar dokter ini datang membawa kabar gembira bahwa ia baru saja merilis lagu beserta music video dari lagu tersebut yang berjudul It’s You tepat di hari Jumat 31 Maret 2023.

V Listeners bersama Indahkus ditemani Chris Putra dan Shandy Luo kemudian “nobar” video clip tersebut. Indahkus membuka aksi panggungnya dengan lagu It’s You ia juga mengajak PB (Phoebe Natalia) yang mengisi rap pada lagu itu tampil bersama. Ia kemudian menutup aksi panggungnya dengan membawakan dua lagu dari album Once In A Blue Moon yang berjudul Endless Loop dan Aries.

BACA JUGA: Pengalaman Usama Harbatah saat Syuting Arab Maklum

Musikustik di Anjungan Sarinah kali ini menyajikan suatu hal baru dimana di sela-sela penampilan para musisi yang hadir, Musikustik juga menampilkan Fashion Show. Model dari Fashion Show ini berjalan melenggok di panggung menyapa V Listeners yang hadir.

Setiap hari Jumat Musikustik akan selalu berikan keseruan tiada henti untuk V Listeners. Ditemani penyanyi-penyanyi keren dan kece, Musikustik jadi pilihan yang tepat untuk melepaskan semua beban dan penat. Bisa didengarkan juga melalui streaming di www.vradiofm.com serta ROOV dan RCTI+ di Mobile Apps atau juga bisa menonton di YouTube Channel V Radio Jakarta 106.6 FM.

Follow Berita Okezone di Google News

(CLO)

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.