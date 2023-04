JAKARTA - Adinda Azani datang dengan kabar bahagia. Ia baru saja melahirkan anak pertama.

Dinda baru saja dikaruniai anak pertamanya yang berjenis kelamin laki-laki. Kabar bahagia ini dibagikan Dinda dan sang suami, Armand Zachary pada Sabtu (1/4/2023) melalui akun Instagram pribadi mereka masing-masing.

Dalam unggahan itu, terlihat beberapa foto yang begitu mengharukan. Foto pertama memperlihatkan Adinda yang sedang memeluk putra pertamanya itu dengan sang suami yang berada di sampingnya.

Sementara di foto terakhir memperlihatkan tawa bahagia Dinda dan sang suami yang telah dikaruniai anak pertama mereka.

Menilik dari keterangan foto tersebut, pasangan ini memberikan nama Arthura Zachni Kala Sukandar kepada putra mereka.

Namun, Dinda dan sang suami tak memberikan informasi detail terkait panjang dan berat bayi mereka serta mengenai waktu dan proses kelahirannya.

"Assalamualaikum. Welcome to our dimension baby Arthura Zachni Kala Sukandar," tulis Adinda Azani pada keterangan foto yang diunggahnya.

Sejumlah rekan sesama selebriti tanah air pun membanjiri kolom komentar unggahan itu dengan ucapan selamat. "Dinda selamat," tulis Umay Shahab "Alhamdulillah aaaa gemes selamat sayangkuu. Welcome to the club," tulis Syahnaz Shadiqah. "Aaaa masya Allah pengen cepet ketemu," tulis Masayu Clara.

