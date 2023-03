JAKARTA - Syifa Hadju saat ini tengah berbahagia. Pasalnya, ia menjadi salah satu artis yang beruntung, lantaran mendapatkan tiket konser Suga BTS yang akan digelar pada 26-28 Mei 2023 mendatang di ICE BSD, Tangerang.

Sebelumnya, artis Audi Marissa sempat sedih lantaran gagal mendapatkan tiket konser bertajuk 'August D Tour' tersebut. Namun, Syifa Hadju justru beruntung lantaran salah satu kenalannya berhasil mendapatkan tiket untuknya.

Cerita saat dirinya berhasil mendapatkan tiket konser Suga BTS pun sempat ia bagikan di akun Instagram Story. Apalagi, ia berhasil mendapatkan tiket kategori VIP untuk menyaksikan secara langsung sang idola.

"Anw, finally aku dapet tiket konser Suga hu. Pas gen sale pun tetap gak dapet war, aku udah jastip war ke beberapa orang masih gak dapet juga. Dan dapetnya justru dari nita nya ka fifi wkwk padahal iseng nitipnya," ujar Syifa dalam akun Instagramnya.

Dalam unggahannya, kekasih Rizky Nazar ini tampak membagikan cerita tentang perjuangannya untuk mendapatkan tiket konser Suga. Ia bahkan mengaku pasrah dan hampir akan membeli tiket dari calo yang mematok harga tak masuk akal.

"Aku justru expect akan dapat dari yang lain, karena di mereka aku udah dp 50%, terus emang biasa war tiket gitu," ungkapnya bercerita.

"Pas dapet kabar dari mereka nggak dapet, udah pasrah banget masa dari reseller lagi. Terus ditawarin sama orang harganya gak masuk akal," tambahnya.

Beruntung, ia tak harus merogoh kocek dalam untuk bisa menyaksikan konser Suga. Pasalnya, ia berhasil mendapatkan tiket tersebut dari orang terdekatnya dengan harga yang masuk akal.

"Eh tiba tiba si @fifiluthfiyahfifi chat ada dari nita dia dapet dari war VIP 2 tiket dan harganya pun ok bgt. Alhamdulillah drama dari kemarin nyari tiket selesai juga. See u soon mas agus," tandasnya.