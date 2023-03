JAKARTA - Once Mekel mulai dikenal di industri musik Tanah Air saat digaet menjadi vokalis Dewa 19 pada tahun 2000, selepas hengkangnya Ari Lasso.

Once meraih kesuksesan bersama band yang diprakarsai Ahmad Dhani tersebut. Ditandai dengan album Bintang lima (2000), dan terhitung menelurkan5 album sepanjang berkarier dengan Dewa 19.

Pemilik nama asli Elfonda Mekel ini memang sudah berkarya solo sebelum dan semasa bergabung dengan Dewa 19. Setelah keluar, ia akhirnya fokus mengembangkan solo kariernya dan kemudian meluncurkan album solo bertajuk 'Once' pada 2012.

Berikut ini deretan lagu populer Once dari masa ke masa, dilansir Okezone dari bergai sumber.

1. Dealova

Once merilis lagu Dealova pada 2005 untuk soundtrack film berjudul serupa. Film yang diadaptasi dari novel teenlit itu dibintangi oleh Jessica Iskandar, Ben Joshua, dan Evan Sanders.

Bahkan, lagu ini sukses membawa Once meraih penghargaan. Ia menerima piala Anugerah Musik Indonesia (AMI) 2006 dengan kategori Artis Solo Pria Pop Terbaik.

Follow Berita Okezone di Google News

2. Ku Cinta Kau Apa Adanya

Lagu ini dirilis pada 2012, masuk dalam bagian album The Best of Top. Ku Cinta Kau Apa Adanya menjadi salah satu lagu Once yang terbaik.

Menceritakan tentang rasa cinta yang dirasakan banyak orang. Tentang seseorang yang mencintai sang kekasih apa adanya.

3. Symphony yang Indah

Lagu ini merupakan ciptaan Robby L yang pertama kali dipopulerkan oleh Bob Tutupoly pada tahun 1980. Kemudian, Once mendaur ulang lagu ini di bawah naungan label Aquarius Musikindo pada 2010.

4. Karena Ku Cinta Kau

Once merilis ulang lagu Karena Ku Cinta Kau yang pernah dipopulerkan Bunga Citra Lestari (BCL) pada 2020. Namun, versi yang dibawakan Once berbeda dengan versi BCL.

Perubahan diksi dalam liriknya ini disesuaikan dengan karakter Once. Secara garis besar, lagu Karena Ku Cinta Kau mengisahkan tentang seseorang yang mau meyakinkan pasangan tentang kesamaan rasa.

5. Sabda Alam

Pada 2021, Once kembali mendaur ulang lagu yang dipopulerkan musisi kenamaan. Ia merilis lagu Sabda Alam yang pernah dibawakan mendiang Chrisye.