JAKARTA - Jefri Nichol kembali berseteru dengan warganet di sosial media. Hal ini bermula usai Nichol tiba-tiba diserang oleh seorang netizen yang merendahkan dirinya sebagai seorang aktor.

Momen itu diunggah Nichol di akun Twitter-nya. Seorang netizen pemilik akun @ivyisland13 tiba-tiba mengatakan bahwa sosok Jefri Nichol adalah aktor yang problematik.

Ia bahkan menyarankan para sineas perfilman untuk tak lagi menawari Nichol bermain film.

“Jefri Nichol tuh udah di state yang bodo amat dan nothing to lose semenjak kasus narkoba. Dia udah gak ada image lagi which is we know that he us terrible human being dari cara dia berperilaku dan berujar. Rumah produksi film jangan hire aktor problematik kayak dia lagi,” tulis akun itu, dikutip MNC Portal Indonesia, Selasa (28/3/2023).

Nichol pun melihat cuitan netizen tersebut yang seolah menghina dirinya sebagai aktor. Alih-alih murka, bintang film Sri Asih ini pun membalas cuitan tersebut dengan tenang.

“Terrible human being di Twitter, aktor problematik di Twitter,” tulis Nichol. Alhasil, banyak warganet lainnya dan para penggemar membela sosok Jefri Nichol yang mendapat cacian itu di Twitter. Mereka menganggap sosok Nichol jauh dari yang diungkap oleh haters tersebut. BACA JUGA: Iis Dahlia Tanggapi Isu Devano Danendra Pindah Agama “Orang gak tahu apa ramahnya si Nichol kayak apa,” kata akun @faj*****. “Sabar aja bang Jef,” sambung akun @ang******* “Suka gitu emang, kesalahan orang dihakimi,” tambah @red*******. Ini bukan pertama kalinya Jefri Nichol bertengkar dengan warganet dan haters di sosial media. Nichol kerap kesal bila ada seorang netizen yang menyerangnya tanpa sebab hingga menyebarkan kebencian tentang dirinya. BACA JUGA: Natasha Wilona Curhat Tubuhnya Makin Kurus hingga Alami Kerontokan Rambut

