JAKARTA - Pedangdut Iis Dahlia terus memantau perkembangan kedua buah hatinya, Salshadilla Juwita dan Devano Denandra yang sudah beranjak dewasa.

Sebagai orangtua, perempuan akrab dipanggil Mama Isda ini mengaku ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya.

Penyanyi 50 tahun itu bahkan memiliki cara khusus dalam mendidik buah hatinya.

"Gue ke Devano lebih keras, kalau Salsha nanti akan dibawa suaminya," ucap Iis Dahlia saat ditemui awak media belum lama ini.

Menurut Iis, anak perempuannya kelak akan mendapatkan bimbingan dari suaminya ketika menikah. Sehinga, ia memilih untuk tak menerapkan didikan keras pada putrinya.

Dalam kesempatan itu, Iis Dahlia juga menyampaikan pesan khusus untuk kedua anaknya yang sudah beranjak dewasa.

Dia berharap, Salsha dan Devano tetap mau mendengarkan nasihatnya sebagai orangtua meski kelak memiliki rumah tangga sendiri.

"Kakak dan Devano, kalian sudah dewasa, tahu mana yang baik dan nggak, mana yang harus dilakukan atau nggak. Rasanya mama papa cukup membekali kalian dalam agama dan kehidupan," tutur Iis Dahlia.

"Walau kalian sudah dewasa, mama papa welcome for you. Orangtua walau mereka sudah berumah tangga, mereka tetap anak anak kami. Mereka masih kewajiban kita. Jangan sebal dan kesal kalau Mama bawelin kalian terus," pungkasnya.

