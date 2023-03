JAKARTA - Raissa Ramadhani mendapatkan berkah dari single perdana bertajuk Berpisah Lebih Indah. Lagu tersebut terbaru menuai prestasi dengan meraih 4 juta stream di Spotify.

Raissa senang bukan main. Baginya lagu tersebut membawa keberkahan. Ia tak menyangka, lagu tersebut bisa menemani 4 juta pendengar.

"Jujur gak sangka sama sekali, apalagi ini debut single aku di Sony. Banyak keraguan aku sama diri sendiri misalnya kayak 'orang-orang mau dengerin gak ya? orang2 suka sama lagunya gak ya?' tapi berkat kerja keras aku dan team, we made it to 4 million listeners," ujar Raissa.

Debut berkesan ini, membuat dirinya menyambut lagu kedua berjudul Perlahan Lepaskanmu. Dirinya kini mencoba sebaik-baiknya menghadirkan kualitas di karya selanjutnya.

"Mungkin dengan lebih giat lagi menciptakan karya-karya selanjutnya ya, ini jadi penyemangat aku untuk lebih fight lagi di industri musik. Aku mau merayakan ini dengan menjadi lebih giat berkarya untuk orang-orang yang denger musik aku," sambung Raissa.

Kini, Raissa menghadirkan music video (MV) Perlahan Lepaskanmu. Dalam video klip ini, Raissa tampil maksimal.

"MV Perlahan Lepaskanmu bercerita tentang seorang perempuan yang akhirnya memilih membuka hatinya untuk orang baru karena hubungannya sudah gak bisa dilanjutin," selanjutnya.

Dalam video klip Perlahan Lepaskanmu, Raissa mempunyai pesan spesial untuk pendengarnya.

"Pesannya mungkin kita harus lebih aware sama diri kita sendiri ya. Kalau dirasa hubungannya udah gak sehat untuk dilanjutin, kita harus berani melepaskan seseorang atau bahkan mulai cerita dengan orang baru. Pokoknya melakukan sesuatu yang memang bikin kita bahagia," jelasnya.

