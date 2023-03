JAKARTA - Cesen eks JKT 48 baru-baru inu menggemparkan publik setelah melahirkan putri pertamanya dengan sang suami, Marshel Widianto. Publik dibuat heran lantaran Cesen berhasil merahasiakan pernikahan dan kehamilannya.

Rupanya, cara Cesen menjaga privasi pernikahannya ini tidaklah mudah. Ia kemudian membongkar bagaimana cara bisa menutupi kabar tersebut dari netizen dan awak media.

“Kita juga ngejaga ini dari awal susah banget, memastikan ke mana-mana info tidak ada yang bocor dan untungnya semua bisa diajak bekerja sama sampai waktunya,” tulis Cesen di akun Twitter-nya, @ceseniy, Minggu (19/3/2023).

Cesen mengaku dirinya banyak belajar dari selebritis Maudy Ayunda yang juga berhasil menjaga hubungan asmaranya dengan Jesse Choi hingga ke pernikahan. Ia merasa tak siap apabila berita rencana pernikahannya dengan sang komika ramai diperbincangkan.

“Belajar dari kak Maudy Ayunda kemarin. Akunya belum siap juga kalau di gembor-gembor,” tambahnya.

Meski membuat syok para netizen, banyak warganet yang ikut bahagia menyambut kabar pernikahan dan lahirnya putra pertama Marshel dan Cesen.

Mereka ikut bersuka cita dan salut dengan cara Marshel dan Cesen yang bisa menjaga privasi rumah tangga mereka.

“Congrats for the new born,” tulis akun @chi*******.

“Selamat Sheel, nikmati proses jadi ayah,” sambung @is*****

“Selamat ya atas kelahirannya,” tulis akun @lsp*****.