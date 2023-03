JAKARTA - Lee Je Hoon pamer otot dalam acara Vacation Lee Je Hoon Fan Meeting in Jakarta. Acara tersebut berlangsung di Hotel Pullman Central Park, Jakarta, pada Minggu 19 Maret 2023.

Acara tersebut dimulai pukul 19.00 WIB dan dipandu oleh presenter Indra Herlambang. Penonton terlihat heboh saat pemain serial Taxi Driver ini memasuki area panggung menyapa penggemar.

Di acara tersebut Indra menceritakan tentang outfit yang dipakai Lee Je Hoon saat tidur. Kemudian Lee Je Hoon memberitahu bahwa pakaian yang biasa dia pakai saat tidur tergantung musim.

"Tergantung musim. Kalau lagi musim semi dan gugur pakai piyama garis-garis, tapi kalau musim dingin pakai jaket. Karena biasanya di Korea nyalahin pemanas, kalau saya nggak suka pake pemanas jadi pakainya jaket," ujarnya saat fan meeting di Pullman Hotel Central Park Jakarta Barat.

Sementara itu, kalau musim panas dia memilih memakai baju tipis yang membuatnya lebih nyaman.

"Harus tipis banget tapi kalau di rumah (baju) bebas. Nggak pakai baju," ucap Lee Je Hoon diikuti teriakan penggemar.

"Jangan dibayangin yah," tambahnya membuat penggemar makin histeris.

Kemudian para penggemar meminta Lee Je Hoon untuk membuka baju kemudian dia membuka blazer yang dipakai dan hanya memakai kaus tanpa lengan. Hal itu membuat otot kekarnya begitu terlihat. Netizen pun teriak histeris melihat bahu kekarnya.

"Aduh jadi malu," kata Lee Je Hoon.

Seperti diketahui, Lee Je Hoon merupakan aktor Korea Selatan yang eksistensinya sudah tidak diragukan lagi. Selama berkarier di bermain di berbagai judul film dan serial, mulai dari Time To Hunt, I Can Speak, Move To Heaven, Taxi Driver, dan masih banyak lagi.