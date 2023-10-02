Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Operasi, Lee Je Hoon Batal Jadi Host Busan International Film Festival

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |20:10 WIB
Operasi, Lee Je Hoon Batal Jadi Host Busan International Film Festival
Lee Je Hoon batal jadi host Busan International Film Festival 2023. (Foto: tvN0
A
A
A

 

SEOUL - Lee Je Hoon batal menjadi host acara pembukaan Busan International Film Festival ke-28, pada 4 Oktober mendatang. Acara itu harusnya dipandu sang aktor bersama aktris Park Eun Bin. 

COMPANY ON mewakili sang aktor mengatakan, Lee Je Hoon terpaksa membatalkan kegiatannya setelah masuk rumah sakit, pada 1 Oktober 2023. Dia diagnosa mengidap Kolitis iskemik yang membuatnya mengalami sakit perut parah. 

"Kondisi itu membuat Lee Je Hoon harus menjalani operasi pada Senin pagi. Beruntung, operasi berjalan lancar dan dia menjalani masa pemulihan. Dia diprediksi harus diopname selama seminggu," ujar agensi tersebut dikutip dari Soompi, Senin (2/10/2023). 

Dengan mundurnya Lee Je Hoon sebagai host, maka Park Eun Bin akan memandu Busan International Film Festival 2023 seorang diri. Dia juga dipastikan absen dalam Buil Film Awards yang digelar pada 5 Oktober mendatang.

Lee Je Hoon batal jadi host Busan International Film Festival 2023. (Foto: Marie Claire)

"Kami meminta maaf kepada panitia kedua acara tersebut," ujar COMPANY ON dalam penutup penjelasannya.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/24/206/2803235/lee-je-hoon-jadi-polisi-dalam-prekuel-drama-klasik-chief-inspector-oKUjfMgGID.jpg
Lee Je Hoon Jadi Polisi dalam Prekuel Drama Klasik Chief Inspector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/20/33/2784152/jemput-lee-je-hoon-di-bandara-felicya-angelista-puji-sikap-humble-sang-aktor-dejp1sEJm7.jpg
Jemput Lee Je Hoon di Bandara, Felicya Angelista Puji Sikap Humble Sang Aktor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/20/33/2784070/lee-je-hoon-pamer-otot-saat-fan-meeting-fans-histeris-JtwQL70bCO.jpeg
Lee Je Hoon Pamer Otot saat Fan Meeting, Fans Histeris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/19/33/2783914/lee-je-hoon-akui-tertarik-kunjungi-monas-LUcvnERLr3.jpg
Lee Je Hoon Akui Tertarik Kunjungi Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/19/33/2783875/pertama-kali-ke-jakarta-lee-je-hoon-tergila-gila-dengan-mie-instan-goreng-LGF67c6F2G.jpg
Pertama Kali ke Jakarta, Lee Je Hoon Tergila-gila dengan Mie Instan Goreng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/05/19/33/2596858/diisukan-menikah-lee-je-hoon-taxi-driver-siap-ambil-tindakan-hukum-xlrtWYZzzi.JPG
Diisukan Menikah, Lee Je Hoon 'Taxi Driver' Siap Ambil Tindakan Hukum
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement