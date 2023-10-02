Operasi, Lee Je Hoon Batal Jadi Host Busan International Film Festival

SEOUL - Lee Je Hoon batal menjadi host acara pembukaan Busan International Film Festival ke-28, pada 4 Oktober mendatang. Acara itu harusnya dipandu sang aktor bersama aktris Park Eun Bin.

COMPANY ON mewakili sang aktor mengatakan, Lee Je Hoon terpaksa membatalkan kegiatannya setelah masuk rumah sakit, pada 1 Oktober 2023. Dia diagnosa mengidap Kolitis iskemik yang membuatnya mengalami sakit perut parah.

"Kondisi itu membuat Lee Je Hoon harus menjalani operasi pada Senin pagi. Beruntung, operasi berjalan lancar dan dia menjalani masa pemulihan. Dia diprediksi harus diopname selama seminggu," ujar agensi tersebut dikutip dari Soompi, Senin (2/10/2023).

Dengan mundurnya Lee Je Hoon sebagai host, maka Park Eun Bin akan memandu Busan International Film Festival 2023 seorang diri. Dia juga dipastikan absen dalam Buil Film Awards yang digelar pada 5 Oktober mendatang.

"Kami meminta maaf kepada panitia kedua acara tersebut," ujar COMPANY ON dalam penutup penjelasannya.*

