JAKARTA - YouTuber Alshad Ahmad menjadi perbincangan netizen. Hal ini berkaitan dengan mantan kekasihnya, Nissa Asyifa yang telah melahirkan.

Hal itu terungkap dari postingan Nissa di akun Instagram pribadinya. Ia mengunggah potret bayi kecil yang baru saja lahir dan diduga Nissa adalah ibunya.

Sayangnya, Nissa kini mengunci akun Instagram pribadinya, @nissasyf. Namun, beberapa postingannya berhasil diabadikan akun Twitter, @tanyarlfes.

“Alhamdulillah, a new bundle of joy has arrived. My everything since January 2022,” tulis Nissa dikutip MNC Portal Indonesia, Minggu (19/3/23).

Nissa diduga telah hamil sejak Januari 2022. Tak sampai di situ, curhatan Nissa yang tertera pada highlight Instagram-nya juga viral lantaran menceritakan seseorang yang tak bertanggung jawab.

“Selama ini diam, sabar, tapi kok malah keterlaluan ya. Manusia ada batas sabarnya. Masih berharap kesadaran dan kebaikannya, masih kasih kesempatan sampai waktu yang ditentukan,” tulis Nissa.

Nissa juga seolah meminta warganet untuk lebih bijak jika mengagumi seseorang. Menurutnya, ada selebritis yang hanya berakting dan berpura-pura. Hal itu makin memperkuat curhatan Nissa ditujukan untuk Alshad Ahmad yang merupakan seorang public figure.

“Hati-hati yah kalau nge-fans atau suka sama seseorang yang kita lihat hanya dari dunia maya. Biarkan dia acting dengan skenarionya,” tambah Nissa.

Akun Instagram Alshad Ahmad pun mulai diserang warganet. Mereka ramai-ramai mempertanyakan hingga meminta keponakan Raffi Ahmad itu untuk memberi klarifikasi. “Beneran gak sih kabarnya? Klarifikasi dong,” kata akun @muf*******. “Kalau memang benar, klarifikasi lah,” sambung @unu*******. “Dimohon untuk klarifikasi ya Shad,” tambah akun @oo******. Sebelumnya, diketahui Alshad Ahmad dan Nissa Asyifa sempat berpacaran pada tahun 2018. Namun, hubungan mereka kandas di tengah jalan dan Alshad kini menjalin asmara dengan penyanyi, Tiara Andini.

